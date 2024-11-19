تصفيات كأس العالم - الكويت تحبط الأردن.. وأستراليا تخطف نقطة ثمينة من البحرين

فقد منتخب الأردن نقطتين ثمينتين في سباق المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعادل الأردن أمام الكويت بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة من المرحلة الثالثة لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2026،

وتراجع منتخب الأردن للمركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط متأخرا عن العراق صاحب الـ11 نقطة وكوريا الجنوبية المتصدرة برصيد 14 نقطة.

فيما حصدت الكويت نقطتها الرابعة بعد أربعة تعادلات.

وتقدم منتخب الأردن في النتيجة بعدما أطلق يزن النعيمات تسديدة مقوسة من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة 21.

وتعرض يزيد أبو ليلى، حارس الأردن للإصابة بعد تدخل عنيف مع سلمان العوضى ليغادر الملعب ويشارك عبد الله الفاخوري بدلا منه.

وسدد محمد دحام كرة قوية من مدى بعيد خدعت الحارس البديل الفاخوري ليدرك التعادل لصاحب الأرض في الدقيقة الـ68.

تقطة ثمينة

في المقابل حصل منتخب أستراليا على نقطة ثمينة بعدما سجل هدف التعادل امام منتخب البحرين في وقت قاتل.

وفشل منتخب البحرين في الحفاظ على تقدمه ليتعادل مع نظيره الأسترالي 2 - 2 ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الثالثة بالدور الثالث لتصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

وسجل كوسيني ينجي هدفي أستراليا في الدقيقتين (1 و6+90)، فيما أحرز مهدي عبد الجبار هدفي البحرين في الدقيقتين (75 و77).

ورفعت البحرين رصيدها إلى 6 نقاط، وهو نفس رصيد إندونيسيا والسعودية والصين.

فيما تحتل أستراليا المركز الثاني برصيد 7 نقاط متراجعة بفارق 9 نقاط خلف اليابان المتصدرة.