دوري المحترفين - علاء منير مديرا فنيا لمنتخب السويس خلفا لعبد المقصود

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 22:34

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

قررت إدارة نادي منتخب السويس إسناد مهمة المدير الفني للفريق إلى علاء منير رئيس قطاع الناشئين.

وسيتولى منيرلا تدريب منتخب السويس خلفا لأحمد عبد المقصود المدرب المساعد السابق لنادي الزمالك.

وسيقود علاء منير تدريبات الفريق غدا استعدادا لمواجهة بروكسي في الجولة التاسعة من دوري المحترفين.

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وقاد عبد المقصود الفريق في 8 مباريات حقق انتصارين وثلاث تعادلات وثلاث هزائم محتلا المركز 12 برصيد 9 نقاط.

التغييرات الفنية في دوري المحترفين

1-استقالة رضا العيسوي من المنصورة وتعيين أيمن المزين

2-استقالة محمد حليم من تدريب طنطا وتعيين خالد عيد

3-استقالة أحمد صلاح من تدريب لافيينا وتعيين حسين شكري

4- استقالة جمعة مشهور من الترسانة وتعيين أحمد كشري

5- استقالة أيمن المزين من المنصورة وتعيين علاء نوح

6- استقالة أحمد عبد الرؤوف من السكة الحديد مودرن وتعيين أيمن المزين

7- استقالة أحمد عبد المقصود من منتخب السويس وتعيين علاء منير.

دوري المحترفين منتخب السويس
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