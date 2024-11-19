كرة يد - انتصار الزمالك والأهلي ضد سبورتنج وهيليوبوليس في الدوري

واصل فريق الزمالك انتصاراته في دوري الرجال بعد التغلب على سبورتنج.

أما الأهلي فنجح في تحقيق الفوز على هيليوبوليس ضمن المباريات المؤجلة.

وحول الزمالك تأخره أمام سبورتنج إلى انتصار بنتيجة 30-28.

ورفع الزمالك رصيده إلى 21 نقطة من 7 مباريات خاضهم الفريق حتى الآن.

أما سبورتنج فأنهى المرحلة الأولى برصيد 28 نقطة بعد تعرضه للخسارة الرابعة هذا الموسم منهم 3 في الوقت الأصلي.

أما الأهلي فتغلب على هيليوبوليس بنتيجة 38-26 ليرفع الأحمر رصيده إلى 18 نقطة.

وتعرض هيليوبوليس للخسارة السادسة هذا الموسم ويتبقى له مباراة واحدة ويتجمد رصيده عند 20 نقطة.

نظام الدوري

تقام المرحلة الأولى بمشاركة 14 فريقا من دور واحد ويتأهل أول 8 فرق بعد إضافة نتائج المرتبط بنقاط اعتبارية.

وتقام المرحلة الثانية بنظام دوري من دورين بين الفرق الثمانية لتحديد بطل الدوري.

تختتم منافسات المرحلة الأولى قبل 10 ديسمبر المقبل ليستعد المنتخب الأول لمنافسات بطولة العالم.

تأجيل السوبر

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد في وقت سابق تأجيل مباراتي كأس السوبر المصري للرجال والسيدات.

وكشف مصدر من اتحاد كرة اليد يكشف لـ FilGoal.com أن خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر سبب تأجيل السوبر المصري بين الأهلي وسبورتنج.

المدرب الإسباني طلب تعديل جدول المباريات حتى لا يخوض لاعبو مواليد 2004 ثلاث مباريات في نفس الأسبوع.

باستور حاول تجنب ضغط اللاعبين بدنيا وتعرضهم للإرهاق قبل معسكر ما قبل بطولة العالم والمقرر له 10 ديسمبر.

وتم إقتراح إقامة بطولتي سوبر الرجال والسيدات في نفس اليوم لتكون بمثابة احتفالية بالبطولة.

ويبدأ منتخب مصر للرجال معسكره يوم 10 ديسمبر المقبل.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الثامنة التي تضم منتخبات كرواتيا والبحرين والأرجنتين.

ويقام دور المجموعات في الفترة من 15 إلى 19 يناير المقبل ويتأهل أول ثلاثة منتخبات إلى الدور الرئيسي.

ويبحث الفراعنة عن التواجد بالمربع الذهبي للمرة الأولى منذ نسخة 2001 عندما حقق منتخب مصر المركز الرابع.