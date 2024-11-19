ريكورد: جيسوس رفض ترك الهلال من أجل فلامنجو

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 22:24

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

رفض جورج جيسوس مدرب الهلال عرضا للعودة لتدريب فلامنجو البرازيلي مجددا.

ويمتد تعاقد جيسوس مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن جيسوس تلقى عرضا لتدريب فلامنجو مجددا.

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وأوضحت التقارير أن جيسوس رفض العودة لتدريب فلامنجو وترك الهلال.

جيسوس سبق له تدريب فلامنجو في الفترة من يونيو 2019 حتى يوليو 2020.

وقاد جيسوس فريق فلامنجو للفوز بخمسة ألقاب وهم (الدوري البرازيلي، وكأس السوبر البرازيلي، وكأس كوبا ليبرتادوريس، وريكوبا سوداميركانا، وكأس كايروكا).

فيما خسر جيسوس فقط لقب كأس العالم للأندية عام 2019 بعد الخسارة من ليفربول في المباراة النهائية.

ويتولى جيسوس تدريب الهلال في الوقت الحالي وهى الولاية الثاينة له مع الفريق السعودي.

وقاد جيسوس فريق الهلال لتحقيق 3 بطولات محلية بالموسم المنصرم، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال فلامنجو
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