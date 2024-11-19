كولر: هدفنا مواجهة ريال مدريد.. واللقب القادم مع الأهلي سيكون الأهم لي

يرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أن بداية الموسم الجاري كانت صعبة على فريقه بسبب اللعب في أكثر من بطولة خلال فترة قصيرة.

وتحدث كولر عن انطلاقة الموسم للأهلي وما يسعى لتحقيقه في المستقبل مع الفريق الأحمر، وكيف يجدد دوافع اللاعبين لتحقيق المزيد من الانتصارات والإنجازات.

وأجرى المدرب السويسري حوارا مع موقع الأهلي الرسمي، ينقله لكم FilGoal.com.

وإليكم حوار كولر بالكامل:

"بداية الموسم الحالي لم تكن سهلة ‏بسبب كثرة المباريات التي خاضها الفريق، و‏فترة الراحة بين الموسمين لم تكن كافية، رغم الاعتذار عن عدم المشاركة في كأس مصر بهدف منح اللاعبين ‏وقتًا ‏أكبر للراحة".

"حاولنا التغلب على هذا الأمر بالحصول على راحة قصيرة بين ‏المباريات التي شاركنا فيها مع العلم أن أي ‏فريق يحتاج من 5 إلى 6 أسابيع فترة إعداد ‏للموسم الجديد".

"مع بداية الموسم خضنا مباريات صعبة بداية من السوبر ‏الإفريقي ثم دور الـ32 لأبطال إفريقيا ثم مباراتين في السوبر المصري ومثلهما في الدوري، ولم نصل إلى الآن للمستوى الذي ‏نطمح إليه، لكن ‏تعلمت من خلال وجودي وعملي مع الأهلي على مدى موسمين التعامل مع كل الظروف وتحقيق أفضل النتائج".

"أحب الفوز دائما وأسعى لتحقيقه في جميع المباريات، وهي طبيعتي سواء ‏كلاعب سابق أو كمدرب حالي، ودوافع الفوز بشكل عام موجودة في الأهلي للتتويج ‏بالبطولات، وهذا حافزا قويا للاعبين للاستمرار في الانتصارات وتحقيق ‏المزيد من الألقاب".

"المشاركة في بطولة إنتركونتيننتال فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق ‏في العالم، والدوافع تكون ‏مختلفة فى مثل هذه المواجهات، والأجواء أيضًا مثلما حدث ضد العين في استاد القاهرة الذي امتلئ بالجماهير التي ترعب المنافسين".

"لا نعلم هوية الفريق الذي سنواجهه في نصف نهائي كأس ‏القارات للأندية، لكن بشكل عام هدفنا ‏الفوز والوصول إلى نهائي البطولة لملاقاة ريال مدريد ‏الإسباني".

"أقوم بالتحضيرات للمباريات بشكل قوي من خلال دراسة المنافس وتحديد ‏نقاط قوته وضعفه، ولا يوجد أي فريق في العالم بدون نقاط ضعف، وهو ‏ما أعمل على استغلاله من خلال جلسات التحضير التي تتم مع اللاعبين والجهاز ‏المعاون".

"نحاول الوصول باللاعبين إلى أقصى درجات التركيز في كل المباريات، خاصة ضد الفرق الكبرى التي ‏تعد مباراة فاصلة في تاريخ كل لاعب، ومن خلال هذه ‏المواجهات ترتفع الدوافع. مع العلم أن هدفي دائمًا الفوز وتطبيق اللاعبين ‏لطريقة ‏اللعب مع تنفيذ التعليمات في المباريات، وإلى الآن ينفذون هذا الأمر بشكل رائع‏".

"عندما تهتف الجماهير باسمي أو باسم الأهلي أكون ‏فخورا جدا وأشعر بالتميز، وهذا الأمر ‏عشته على مدى عملي مع الأهلي خلال عامين، وأحب جماهير الأهلي جدا وأشكرهم على دعمهم لنا

عندما رفعت جماهير الأهلي صورتي في مباراة جورماهيا كان الأمر ‏مفاجئا ومبهجا جدّا بالنسبة لي، خاصة أن ‏الفترة التي قضيتها مع النادي عامين ‏فقط. وعندما شاهدت هذه الصورة خفق قلبي بصوت عالي، وأشكر الجماهير على هذه ‏اللافتة ‏الجميلة".

"من المهم مخاطبة الجماهير بلغتهم لتوصيل رسالتي، ووكيل أعمالي هو من يتولى الكتابة عبر حساباتي الرسمية".

"لنكن صادقين أنا لا أتواجد هنا للسياحة، وعملي في ‏الأهلي يتطلب وقتا كبيرا. أشاهد مباريات ‏للفرق التي نواجهها وأحاول تجميع معلومات ‏عنهم. لا يوجد لدي الكثير من وقت الفراغ للقيام بجولات داخل القاهرة. عندما يكون ‏هناك ‏فترة راحة طويلة أسافر إلى سويسرا لقضاء الإجازة مع أسرتي، وإذا حصلنا على راحة يوما ‏أو يومين أجلس في الفندق على ‏النيل أشعر بالراحة وأحاول استعادة قوتي من جديد. ولكن ‏قد أعود إلى مصر بعد نهاية رحلتي مع الأهلي للاستمتاع بالقاهرة ومشاهدة ‏جميع الأماكن ‏التي لم أحظ بمشاهدتها في الوقت الحالي".

"اللقب الأهم لك مع الأهلي؟ اللقب القادم سيكون الأفضل.. والأهلي هو نادي القرن".