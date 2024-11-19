تاتا مارتينو يعلن رحيله عن تدريب إنتر ميامي لأسباب شخصية

أعلن الأرجنتيني تاتا مارتينو المدير الفني لـ إنتر ميامي الأمريكي الرحيل عن تدريب الفريق لأسباب شخصية.

وكشفت شبكة "فوكس سوكر" الأمريكية عن رحيل تاتا مارتينو عن تدريب الفريق بعد الخروج المفاجئ للفريق من الدور الأول لتصفيات الدوري الأمريكي.

وانتهى موسم إنتر ميامي في الدوري الأمريكي بعد الخسارة أمام أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة.

وخسر إنتر ميامي بنتيجة 2-1 في المباريات، بعدما تغلب أتلانتا يونايتد في المباراة الفاصلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتقام منافسات ثمن نهائي الدوري الأمريكي بنظام Best of 3 أي الفائز بمباراتين يتأهل للدور التالي.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في وقت سابق تأهل نادي إنتر ميامي الأمريكي إلى منافسات كأس العالم للأندية 2025 بنظامها الجديد بعد التتويج بدرع المشجعين للدوري الأمريكي.

ويُمنح درع المشجعين للفريق الأكثر حصدا للنقاط في موسم الدوري الأمريكي بقسميه الشرقي والغربي.

ويحصل حامل درع المشجعين على فرصة التأهل القاري لـ كأس أبطال كونكاكاف (تعادل دوري أبطال إفريقيا في أمريكا الشمالية).

وحقق إنتر ميامي رقما قياسيا بعدما أصبح أكثر ناد في تاريخ الدوري الأمريكي حصدا للنقاط خلال مرحلة المجموعات للقسمين الشرقي والغربي بعدما وصل إلى 74 نقطة.