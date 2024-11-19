إثارة الـ +90 تنهي المغامرة.. سيدات الجيش الملكي تهزمن مسار في نصف نهائي إفريقيا

أنهت إثارة الوقت بدل من الضائع مغامرة سيدات مسار المصري في دوري أبطال إفريقيا للسيدات.

وخسرت سيدات مسار أمام الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات نصف النهائي.

وشهد اللقاء إهدار سيدات مسار ركلة جزاء في الدقيقة 18 عن طريق البوروندية ساندرين نيونكورو.

وتقدمت سيدات الجيش الملكي في الدقيقة 12 عن طريق صفاء بانوق برأسية قبل أن تُهدر ساندرين فرصة التعادل بعد ست دقائق من ركلة جزاء.

واستمرت محاولات وضغط مسار في الشوط الثاني بحثا عن التعادل.

وشهد الوقت بدل من الضائع إثارة كبرى إذ تم احتساب ركلة جزاء جديدة لصالح فريق مسار في الدقيقة 93 بعد العودة لتقنية الفيديو.

وسددت مايا إيهاب ركلة الجزاء لكن تألقت حارسة مرمى الجيش الملكي مجددا قبل أن تعود حكمة اللقاء لتقنية الفيديو ويتم إعادة الركلة بسبب تحرك حارسة مرمى الفريق المغربي.

وعاودت مايا إيهاب تسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 97 لتسكنها الشباك هذه المرة وتتعادل في الوقت القاتل.

وبعد أقل من دقيقتين نجحت ضحى المدني في تسجيل الهدف القاتل من ركلة حرة مباشرة لتخطف بطاقة التأهل إلى النهائي لصالح سيدات الجيش الملكي.

وأقيمت النسخة الأولى من البطولة في مصر عام 2021 وتوج بها ماميلودي صنداونز، بينما توج الجيش الملكي المغربي بالنسخة الثانية التي أقيمت بالمغرب عام 2022، وعاد صنداونز ليحقق لقب النسخة الثالثة التي أقيمت في كوت ديفوار عام 2023.

ويأتي تأهل مسار لنهائيات دوري أبطال إفريقيا للسيدات كخطوة أخرى نحو كتابة التاريخ التي يحققها النادي منذ استحواذ مجموعة Right to Dream على ملكيته عام 2021.

وحققت سيدات مسار لقب كأس مصر موسم 2022-2023، قبل أن يواصلن الإنجازات بالفوز بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الماضي 2023-2024. كما يتصدر الفريق ترتيب الدوري المصري للكرة النسائية في الموسم الحالي 2024-2025 بعد مرور جولتين على بدايته.

وكان مسار (توت عنخ آمون سابقاً) قد تأهل لتصفيات منطقة شمال إفريقيا المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا للسيدات بوصفه بطل الدوري المصري الممتاز للسيدات 2023-2024.

واحتل مسار المركز الثاني في تصفيات شمال إفريقيا، بعد أن حقق انتصارين على حساب جمعية سوسة التونسي (7-0) وأكبو الجزائري (4-2)، وتلقى هزيمة وحيدة من الجيش الملكي المغربي (1-0).

وجاءت قائمة فريق سيدات مسار كالآتي:

حراسة المرمى: حبيبة عماد - أمنة محمد - أية محمد.

الدفاع: عايشة نانتونجو - نور عبد الواحد السيد - ميرفت فاروق - ميرنا محسن - شادية نانكيا - نورهان طارق.

الوسط: همسة أسعد - أميرة محمد - مايا إيهاب - عهد طارق - فاطمة مصطفى - شهد محمد - حبيبة طارق يحيى - مهيرة علي - فاطمة الزهراء محمد.

الهجوم: هاسناث لينوس - ساندرين نيونكورو - ياسمين محمد - فرح هشام - أزهار زكي - هالة مصطفى.