تصفيات كأس العالم - الإمارات تفوز على قطر بخماسية.. والعراق تحقق انتصار ثمين على عمان

حقق منتخب الإمارات انتصارا عريضا على قطر، فيما عاد العراق بثلاث نقاط ثمينة من الفوز على عمان.

وفاز منتخب الإمارات على قطر 5-0 ضمن الجولة السادسة من منافسات المجموعة الأولى بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ويعد الانتصار هو الأكبر للمنتخب الإماراتي على قطر في تاريخ مواجهاتهما.

وقاد فابيو ليما المنتخب الإماراتي إلى الفوز الكاسح بتسجيله أربعة أهداف "سوبر هاتريك" في الدقائق 4 و45 (ركلة جزاء) و45+5 و56 (ركلة جزاء).

فيما سجل الهدف الخامس يحيى الغساني في الدقيقة (73).

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أهداف مباراة منتخبنا الوطني مع الإمارات في تصفيات كأس العالم 2026#تصفيات_مونديال2026#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/MtA489XByf — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) November 19, 2024

منتخب الإمارات رفع رصيده إلى 10 نقاط وانفرد بالمركز الثالث، خلف إيران متصدرة المجموعة برصيد 16 نقطة.

وتأتي أوزبكستان في المركز الثاني بـ 13 نقطة، ثم قطر في المركز الرابع بـ 7 نقاط، وقيرغيزستان 3 نقاط، وكوريا الشمالية في المركز الأخير بنقطتين.

وفي الجولة ذاتها، فازت إيران على قيرغيزستان 3-2 لتعزز صدارتها للمجموعة الأولى، وحققت أوزباكستان فوزا ثمينا 1-0 على كوريا الشمالية.

انتصار ثمين

في المقابل حقق عاد منتخب العراق بانتصار ثمين من ملعب منتخب عمان.

وفاز العراق على عمان بهدف دون رد بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وسجل يوسف أمين هدف المباراة الوحيد لمنتخب العراق عند الدقيقة 36 من المباراة.

الفوز رفع رصيد العراق إلى 11 نقطة بالمركز الثاني خلف كوريا الجنوبية.

فيما توقف رصيد عمان عند 6 نقاط بالمركز الرابع.