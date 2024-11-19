مؤتمر حسام حسن: غياب الجماهير بفعل فاعل.. والتقليل من منافسي المنتخب عكس الأندية

انتقد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر غياب الجماهير عن مباريات المنتخب الفترة الأخيرة.

كما أوضح حسام حسن أن هناك تعمد للتقليل من منافسي المنتخب عكس ما يحدث مع الأندية.

وانتهت مواجهة منتخب مصر أمام بوتسوانا بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

وقال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خلال المؤتمر الصحفي: "بالنسبة لي النقد الإيجابي أن نتناقش فنيا عن طريقة اللعب واختيارات اللاعبين، لكن لا أنظر للتقليل من نجاحات المنتخب، في مصر نحاول التقليل من بعضنا البعض".

وأوضح "الأندية المصرية المشاركة في إفريقيا إذا لعبت ضد سيمبا أو الجيش الرواندي نقول أنها مجموعة قوية، أما منتخب مصر فنقول منتخبات ضعيفة، شاهدنا منتخب غانا يفشل في التأهل".

وشدد حسام حسن "منتخب السعودية لديهم واحدة من أفضل الدوريات في العالم، وشاهدنا المنتخب يخسر في تصفيات كأس العالم".

وكشف المدير الفني لمنتخب مصر "غياب الجماهير عن المدرجات بهذا الشكل بفعل فاعل، بسبب التقليل من مواجهات منتخب مصر، الناس تتحدث عن الأهلي والزمالك والاتحاد المصري ومنتخبات الشباب وكأن منتخب مصر لا يلعب".

أما عن سبب مشاركة مصطفى شوبير فأوضح "لدينا 4 حراس مرمى مميزين، كنت أتمنى منح الفرصة للثلاثي المهدي سليمان ومحمد عواد ومصطفى شوبير، وأرى أن هناك بعض المباريات للأهلي يمكن للجهاز الفني منح شوبير الفرصة".

وأضاف "محمد عواد قدّم مباريات جيدة مع الزمالك، والروح جيدة بين الثلاثي، كنت أنوي الدفع بعواد في الشوط الثاني حال حققنا نتيجة إيجابية".

وشدد "أداء المنتخب غير مُرضي للبعض؟ منذ فترة محمود الجوهري ولم يقدم منتخب مصر أداء مثل الوقت الحالي".

وتابع حسام حسن "أرضية ملعب الدفاع الجوي سيئة للغاية، واستاد القاهرة تم إغلاقه دون النظر لمنتخب مصر بأن لديه مباريات".

وكشف "كنا نريد نقل المباراة إلى استاد غزل المحلة أو هيئة قناة السويس، لكن للأسف المحلة غير معتمد من فيفا بينما الآخر يستضيف مباريات منتخب الشباب".

واختتم حسام حسن تصريحاته "تريزيجيه لاعب لديه استعداد تام للنجاح، لا يريد الاعتذار عن أي مباراة حتى لو كان مصابا، تريزيجيه لاعب مؤثر معنا".

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 8 نقاط بينما موريتانيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وكان انتصار الفراعنة كافيا لتأهل موريتانيا بدلا من بوتسوانا لكن منتخب مصر اكتفى بجمع 14 نقطة من الست جولات.

وزيّن مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" قائمة المشاركة الدولية الأولى للفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

وبات مصطفى شوبير وزلاكة اللاعبين رقم 12 و13 ليصبح الثنائي يشارك دوليا للمرة الأولى مع المنتخب في عاشر مباريات حسام حسن كمدير فني للفراعنة.

وواصل محمود تريزيجيه تألقه بقميص منتخب مصر وساهم في الهدف السابع بآخر سبع مباريات دولية.

وسجل تريزيجيه هدفا أمام بوتسوانا ليرفع رصيده إلى 22 هدفا دوليا بقميص الفراعنة.

وتعادل تريزيجيه بذلك الهدف مع محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد السكندري السابق في عدد الأهداف الدولية.

ويفصله هدفين عن معادلة رقم كل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، وجمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق في عدد الأهداف الدولية وهو 24 هدفا.