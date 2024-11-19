كرة يد - بقيادة إبراهيم المصري.. الخليج يتأهل لنصف نهائي بطولة آسيا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 20:12

كتب : محمد سمير

إبراهيم المصري - الخليج السعودي كرة يد

حسم فريق الخليج السعودي تأهله إلى نصف نهائي بطولة آسيا للأندية بقيادة إبراهيم المصري لاعب الأهلي ومنتخب مصر.

وانتقل إبراهيم المصري إلى الخليج السعودي على سبيل الإعارة لمدة بطولة آسيا للأندية.

وحسم الخليج تأهله بعد الفوز 35-20 على الشباب البحريني.

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وشارك إبراهيم المصري لأول مرة بقميص الخليج السعودي.

بينما خسر الريان القطري بمشاركة كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر أمام الدحيل في مباراة مثيرة.

وانتهى اللقاء بنتيجة 24-23 لصالح الدحيل في الدربي القطري بربع نهائي بطولة آسيا.

وبذلك يواجه الخليج السعودي فريق الدحيل القطري في نصف النهائي.

وتقام منافسات نصف النهائي يوم الخميس بينما المباراة النهائية مقرر لها يوم السبت.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر إقامتها في مصر العام المقبل.

وكان الخليج السعودي قد توج بلقب آسيا للأندية الموسم الماضي.

كرة يد الخليج السعودي إبراهيم المصري
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