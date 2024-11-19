شوبير: فخور بمشاركتي الدولية الأولى.. والجيل القادم سيسيطر على البطولات

عبر مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر عن سعادته بالمشاركة الدولية الأولى له بقميص الفراعنة.

مصطفى شوبير النادي : الأهلي مصر

وشارك مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي مع مصر في مباراة بوتسوانا ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات أمم إفريقيا 2025 والتي انتهت بالتعادل 1-1 في ملعب الدفاع الجوي.

وقال شوبير عقب المباراة عبر قناة بي إن سبورتس: "فخور بأول مشاركة دولية لي مع منتخب مصر وأنني أمثل بلادي".

وأضاف "التوفيق غاب عنا ولذلك لم نحقق الفوز أمام بوتسوانا".

وأكمل "كل فرق الدوري بها لاعبين مميزين ينتظرون الفرصة للمشاركة مع منتخب مصر والجيل القادم من اللاعبين سيسيطر على كل البطولات".

وأتم تصريحاته "فخور بتواجدي ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل إفريقيا وأفضل حارس في أول موسم أشارك فيه بانتظام، وأتمنى أن تكون الجائزة مصرية في النهاية".

وأنهى منتخب مصر التصفيات بـ14 نقطة في صدارة مجموعته في التصفيات.