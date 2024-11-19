تصفيات أمم إفريقيا - نتيجة غير مفيدة لموريتانيا.. بوتسوانا تخطف التعادل من مصر

خطف منتخب بوتسوانا التعادل أمام مصر ليصعد رفقة الفراعنة لأمم إفريقيا 2025.

وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لكل منهما في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا.

ولا تفيد تلك النتيجة منتخب موريتانيا الذي تغلب على كاب فيردي وتأهلت بوتسوانا بالبطاقة الثانية.

ورفع منتخب بوتسوانا رصيده إلى 8 نقاط بينما موريتانيا في المركز الثالث بـ 7 نقاط.

وكان انتصار الفراعنة كافيا لتأهل موريتانيا بدلا من بوتسوانا لكن منتخب مصر اكتفى بجمع 14 نقطة من الست جولات.

التشكيل

شهد التشكيل الأساسي لمنتخب مصر الدفع بمصطفى شوبير في ظهوره الدولي الأول.

كما تواجد محمد ربيعة في التشكيل الأساسي للمباراة الثانية على التوالي.

ودفع حسام حسن بكل من ناصر ماهر ومحمود تريزيجيه وعمر مرموش ومصطفى محمد وطاهر محمد.

طاهر ومرموش وتريزيجيه أساسيون، ومصطفى محمد يقود هجوم الفراعنة ضد بوتسوانا 🇪🇬⭐#في_إفريقيا pic.twitter.com/XNDgyga6mf — FilGoal (@FilGoal) November 19, 2024

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط من منتخب مصر وأرسل تريزيجيه عرضية أرضية في الدقيقة الثالثة لكن مرت من أمام المرمى.

وعلى عكس سير الدقائق الأولى، نجح منتخب بوتسوانا في افتتاح التسجيل بالدقيقة الثامنة عن طريق أمتلا كيباثو وسط اعتراضات من مصطفى شوبير ودفاع المنتخب ومطالبات بلمسة يد.

وسريعا نجح محمود تريزيجيه في التعادل بالدقيقة 15 بعد تسديدة أرضية رائعة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك بوتسوانا.

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واستمر الضغط المصري بعد هدف تريزيجيه بحثا عن التقدم لكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني سقط أحمد رمضان مدافع المنتخب بسبب إصابة في الكتف وتم استبداله اضطراريا في الدقيقة 59 ومشاركة حسام عبد المجيد.

ودفع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بالثنائي أسامة فيصل وإبراهيم عادل في الدقيقة 67 بدلا من طاهر محمد ومصطفى محمد.

وأهدر إبراهيم عادل هدفا محققا في الدقيقة 77 بعد عرضية رائعة من مرموش لكن سددها في يد حارس مرمى بوتسوانا.

وشارك مصطفى فتحي وزلاكة بدلا من عمر كمال وتريزيجيه في آخر أربع دقائق.

تريزيجيه يعادل الديبة

واصل محمود تريزيجيه تألقه بقميص منتخب مصر وساهم في الهدف السابع بآخر سبع مباريات دولية.

وسجل تريزيجيه هدفا أمام بوتسوانا ليرفع رصيده إلى 22 هدفا دوليا بقميص الفراعنة.

وتعادل تريزيجيه بذلك الهدف مع محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد السكندري السابق في عدد الأهداف الدولية.

ويفصله هدفين عن معادلة رقم كل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، وجمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق في عدد الأهداف الدولية وهو 24 هدفا.

وسجل تريزيجيه 6 أهداف بواقع هدفين أمام كل من بوركينا فاسو وبوتسوانا، وهدف ضد موريتانيا والهدف الحالي في بوتسوانا.

كما صنع هدفا أمام موريتانيا.

مشاركة شوبير وزلاكة الأولى

زيّن مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" قائمة المشاركة الدولية الأولى للفراعنة تحت قيادة حسام حسن.

وبات مصطفى شوبير وزلاكة اللاعبين رقم 12 و13 ليصبح الثنائي يشارك دوليا للمرة الأولى مع المنتخب في عاشر مباريات حسام حسن كمدير فني للفراعنة.

وكتبت مواجهة بوتسوانا الظهور الأول دوليا لمصطفى شوبير في ختام التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

وجاءت قائمة اللاعبين المشاركين للمرة الأولى مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن كالآتي: (مصطفى شوبير - محمود زلاكة - محمد ربيعة - محمد شحاتة - أحمد عيد - خالد صبحي - محمود صابر - أحمد أمين قفة - ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد نبيل كوكا - محمد شكري - محمد الشامي)