تصفيات كأس العالم - مدرب إندونيسيا: كان بإمكاننا الفوز على السعودية بنتيجة أكبر

يرى شين تاي يونج مدرب منتخب إندونيسيا أن فريقه كان بإمكانه تحقيق الفوز بنتيجة أكبر على حساب نظيره السعودي.

وواصل منتخب السعودية نتائجه المخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم وخسر من إندونيسيا بهدفين دون مقابل.

وقال مدرب إندونيسيا في المؤتمر الصحافي: "كل الأمور التي أعددناها لهذه المباراة قام اللاعبون بتنفيذها وأظهر الجميع الإلتزام. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف الأخرى، لكن بشكل عام أنا ممتن جدا للاعبين".

وأضاف "لقد قاتلنا ضد المنتخب السعودي كفريق واحد وقمنا بعمل جيد للغاية، وكل الشرف من هذا النصر يذهب إلى اللاعبين المحترفين وكذلك اللاعبين المواطنين في الدوري. وأيضا دعم الجماهير، كان هائل".

وأتم "السبب الرئيسي بالنسبة لنا للفوز أن اللاعبين لديهم الرغبة بالفوز، لديهم تماسك كفريق، لديهم إرادة قوية جدا للفوز ضد المنتخب السعودي".

المباراة أقيمت على ملعب إندونيسيا بالجولة السادسة من التصفيات.

بالخسارة توقف رصيد السعودية عند القطة السادسة في المركز الرابع المؤهل للملحق المؤهل لكأس العالم، بينما وصلت إندونيسيا لنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة في التصفيات ضد الصين يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي إندونيسيا مع أستراليا بنفس اليوم.