كالتشيو ميركاتو: ليفربول ويونايتد يتصارعان على بوليسيتش

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 18:50

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - ميلان

يتنافس مانشتسر يونايتد وليفربول على ضم كريستيان بوليسيتش صانع ألعاب ميلان.

ويمتد تعاقد بوليسيتش مع ميلان حتى صيف 2027.

وبحسب موقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، فإن ليفربول ومانشستر يونايتد ووست هام مهتمان بقوة بالتعاقد مع كريستيان بوليسيتش مهاجم ميلان.

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وأوضحت التقارير أن تجربة بوليسيتش السابقة بالدوري الإنجليزي مع تشيلسي تعزز من رغبة ليفربول ويونايتد في ضم اللاعب الأمريكي.

بوليسيتش سبق له اللعب في صفوف تشيلسي وخاض 145 مباراة وسجل 26 هدفا.

وانتقل بوليسيتش إلى ميلان منذ صيف 2023 ولعب معه 65 مباراة وسجل 22 هدفا.

وخلال الموسم الحالي لعب بوليسيتش 15 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 5 آخرين.

ميلان مانشستر يونايتد بوليسيتش
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