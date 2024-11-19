دوري NBA - كليبرز يهزم جولدن ستيت للمرة الثانية.. وفوز صعب لـ ميلوكي على هيوستن

فاز فريق لوس أنجلوس كليبرز على ضيفه جولدن ستيت واريورز بنتيجة 102-99 في دوري الرابطة الأمريكية لكرة السلة NBA.

واستطاع كليبرز الفوز للمرة الثانية هذا الموسم على جولدن ستيت، وهي الهزيمة الثالثة بشكل عام لفريق واريورز هذا الموسم.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة وتألق من جيمس هاردن نجم كليبرز، وستيفن كيري نجم جولدن ستيت.

وسجل هاردن 12 نقطة في المباراة، لكنه صنع 16 تمريرة حاسمة لزملائه، وأكمل 6 متابعات للكرة.

أما كيري سجل 26 نقطة منها 6 ثلاثيات.

ويستمر جولدن ستيت في المركز الثاني بالقسم الغربي لدوري NBA خلف أوكلاهوما سيتي المتصدر.

أما لوس أنجلوس كليبرز يقع في المركز التاسع بعد هذا الفوز.

في مباراة أخرى في القسم الشرقي فاز ميلوكي باكس على هيوستن روكيتس بنتيجة 101-100.

وسجل داميان ليلاند نجم مليوكي سلة الفوز في الثانية الأخيرة ليمنح فريقه الفوز الخامس في الموسم بعد سلسلة من النتائج السيئة.

واستطاع يانيس أنتيتوكنمبو نجم ميلوكي تسجيل 20 نقطة في المباراة، بينما سجل داميان ليلارد 18 نقطة.

في باقي المباريات فاز شيكاغو بولز على ديترويت بيستوينز بنتيجة 122-112، وفاز ميامي هيت على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 106-89.

وفاز أيضا نيويورك نيكس على واشنطن ويزاردز بنتيجة 134-119، وانتصر أورلاندو ماجيك على فينيكس صنز بنتيجة 109-99.

وأخيرا انتصر أتالانتا هوكس على على سكرانتو كينجز بنتيجة 109-108 في مباراة شهدت تألق تراي يونج نجم الهوكس الذي أكمل 19 تمريرة حاسمة لزملائه.