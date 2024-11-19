تصفيات كأس العالم - سون ينقذ كوريا الجنوبية أمام فلسطين في غياب أبو علي وعمر فرج

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 18:18

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - كوريا الجنوبية ضد فلسطين

فرض منتخب فلسطين نتيجة التعادل على نظيره كوريا الجنوبية ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب فلسطين أمام كوريا الجنوبية بهدف لكل فريق ضمن الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وسجل زيد قنبر هدف التقدم للمنتخب الفلسطيني في الدقيقة 12، قبل أن يعدل سون هيونج مين نجم توتنام النتيجة في الدقيقة 16.

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المباراة شهدت غايب وسام أبو علي نجم الأهلي عن صفوف منتخب فلسطين بسبب الإصابة.

فيما تواجد عمر فرج مهاجم الزمالك على مقاعد البدلاء ولم يشارك في المباراة.

ولم يفقد منتخب كوريا الجنوبية أي نقاط طوال التصفيات سوى خلال مباراتي فلسطين بعد تعادلهما ذهابا وإيابا.

منتخب كوريا الجنوبية لعب 6 مباريات وفاز في 4 منهم وتعادل في مباراتين أمام فلسطين.

التعادل رفع رصيد منتخب كوريا الجنوبية إلى النقطة 14 في صدارة ترتيب المجموعة الثانية.

فيما رفع منتخب فلسطين رصيده إلى 3 نقاط في المركز الخامس متفوقا على الكويت بفارق الأهداف.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

فوز بشق الأنفس

فاز المنتخب الإيراني على نظيره قيرغيزستان بثلاثة أهداف لهدفين ضمن مباريات المجموعة الأولى للتصفيات الآسيوية.

وانفرد منتخب إيران بصدارة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل وحيد وبسجل خال من الهزائم، متفوقا بفارق الأهداف عن أقرب ملاحقيه منتخب أوزبكستان الذي حقق الفوز على كوريا الشمالية بهدف دون رد ليتواجد في المركز الثاني.

في المقابل توقف رصيد كوريا الشمالية عند نقطتين في قاع الترتيب، بعد تلقيها الهزيمة الرابعة.

تصفيات كأس العالم منتخب فلسطين
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