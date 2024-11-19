الصعود لم يكفِ جيلاردينو.. سكاي: فييرا مدربا لجنوى الإيطالي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 18:02

كتب : FilGoal

باتريك فييرا

كشفت شبكة سكاي سبورت إيطاليا عن تعيين الفرنسي باتريك فييرا مدربا لفريق جنوى الإيطالي خلفا لـ ألبرتو جيلاردينو.

وذكرت سكاي أن جنوى قرر إقالة جيلاردينو بسبب سوء النتائج بعد بداية باهتة.

ويحتل جنوى المركز الـ17 في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط بعد مرور 12 مباراة في الموسم.

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وقاد جيلاردينو فريق جنوى الموسم الماضي للعودة إلى الدرجة الأولى في إيطاليا، قبل أن تتم إقالته هذا الموسم لسوء النتائج.

وتولى فييرا نجم أرسنال ومنتخب فرنسا السابق، فرق مانشستر سيتي تحت 23 عامًا من 2013 إلى 2015، قبل تدريب نيويورك سيتي الأمريكي، ثم عامين قاد خلالهم نادي نيس الفرنسي، ومنه إلى كريستال بالاس الإنجليزي، قبل تجربته الأخيرة مع ستراسبورج الفرنسي والذي رحل عنه في يوليو الماضي.

يذكر أن نادي جنوى الإيطالي هو أقدم نادي في إيطاليا حيث تأسس عام 1893.

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