بعد عودته للدوري البرازيلي.. سانتوس يعلن رحيل كاريلي

أعلن سانتوس البرازيلي رحيل مدربه فابيو كاريلي عن تدريب الفريق.

ونجح كاريلي في إعادة سانتوس إلى منافسات الدوري البرازيلي وتصعيده من الدرجة الثانية.

وقال سانتوس في بيان: "لم يعد كاريلي مدربا لنادي سانتوس بالاتفاق المتبادل بين الطرفين".

فيما قال كاريلي عبر إم بي سي مصر: "أنهيت مسيرتي الرائعة مع سانتوس وأستعد لخوض تحدي جديد".

O Santos Futebol Clube informa que, em comum acordo, Fábio Carille não é mais o técnico do Clube. Fábio Carille e os integrantes da Comissão Técnica foram contratados para a reconstrução do Santos e alcançaram todos os objetivos e metas propostos em 2024. O Santos Futebol Clube… pic.twitter.com/m9DxMAE3vH — Santos FC (@SantosFC) November 18, 2024

وضمن نادي سانتوس العودة للدوري البرازيلي الممتاز، بعد عام في دوري الدرجة الثانية.

وهيمن سانتوس على قمة ترتيب دوري الدرجة الثانية معظم فترات الموسم.

يذكر أن سانتوس، أحد أكبر أندية البرازيل جماهيرية، هبط من الدوري الممتاز لأول مرة العام الماضي.

وتوج سانتوس بلقب الدوري البرازيلي في 8 مواسم، آخرها كان في 2004.