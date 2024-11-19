بعد عودته للدوري البرازيلي.. سانتوس يعلن رحيل كاريلي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:48

كتب : FilGoal

فابيو كاريلي

أعلن سانتوس البرازيلي رحيل مدربه فابيو كاريلي عن تدريب الفريق.

ونجح كاريلي في إعادة سانتوس إلى منافسات الدوري البرازيلي وتصعيده من الدرجة الثانية.

وقال سانتوس في بيان: "لم يعد كاريلي مدربا لنادي سانتوس بالاتفاق المتبادل بين الطرفين".

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فيما قال كاريلي عبر إم بي سي مصر: "أنهيت مسيرتي الرائعة مع سانتوس وأستعد لخوض تحدي جديد".

وضمن نادي سانتوس العودة للدوري البرازيلي الممتاز، بعد عام في دوري الدرجة الثانية.

وهيمن سانتوس على قمة ترتيب دوري الدرجة الثانية معظم فترات الموسم.

يذكر أن سانتوس، أحد أكبر أندية البرازيل جماهيرية، هبط من الدوري الممتاز لأول مرة العام الماضي.

وتوج سانتوس بلقب الدوري البرازيلي في 8 مواسم، آخرها كان في 2004.

سانتوس فابيو كاريلي
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