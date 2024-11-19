تريزيجيه يعادل رقم الديبة مع منتخب مصر ويستهدف الخطيب وعبد الحميد

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:31

كتب : FilGoal

محمود تريزيجيه - منتخب مصر ضد بوتسوانا

سجل محمود حسن "تريزيجيه" هدف تعادل منتخب مصر في شباك بوتسوانا.

تريزيجيه

النادي : الريان

مصر

ويلعب منتخب مصر ضد بوتسوانا في الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025 في المغرب، وتقام على ملعب الدفاع الجوي.

وكان منتخب بوتسوانا تقدم في الدقيقة 8 بهدف سجله أمتلا كيباثو.

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وتعادل منتخب مصر بهدف سجله تريزيجيه بتسديدة أرضية قوية من أمام منطقة الجزاء ذهبت على يمين حارس المرمى.

وخلال آخر 7 مباريات مع منتخب مصر ساهم تريزيجيه في 7 أهداف.

وسجل تريزيجيه 6 أهداف بواقع هدفين أمام كل من بوركينا فاسو وبوتسوانا، وهدف ضد موريتانيا والهدف الحالي في بوتسوانا.

كما صنع هدفا أمام موريتانيا.

وسجل تريزيجيه هدفه رقم 22 في مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال 88 مباراة.

وتعادل تريزيجيه مع محمد دياب العطار "الديبة" نجم الاتحاد السكندري السابق في عدد الأهداف الدولية.

ويفصله هدفين عن معادلة رقم كل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي، وجمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق في عدد الأهداف الدولية وهو 24 هدفا.

تريزيجيه منتخب مصر
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