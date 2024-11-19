قبل مواجهة ميلان.. يوفنتوس يوضح موقف فلاهوفيتش بعد إصابته مع صربيا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:24

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

أوضح نادي يوفنتوس حالة لاعبه الصربي دوشان فلاهوفيتش الذي أصيب مع منتخب بلاده.

واستبدل فلاهوفيتش في الدقائق الأخيرة من مباراة منتخب بلاده ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية بسبب شعوره بمشكلة عضلية.

وأفاد البيانكونيري عبر موقعه: "بعد شعوره بآلام في عضلة الفخذ الأيسر في مباراة يوم الاثنين مع منتخب بلاده، خضع دوشان فلاهوفيتش يوم الثلاثاء لفحوصات تشخيصية في مركز يوفنتوس الطبي".

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وأضاف "استبعدت الفحوصات وجود إصابة وسيتم مراقبة حالته بشكل يومي".

ومن المرجح أن يشارك دوشان مع يوفنتوس في مباراته المقبلة ضد ميلان في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

وظهر فلاهوفيتش في 16 مباراة مع السيدة العجوز هذا الموسم، وسجل 9 أهداف وصنع 1.

ويحتل يوفنتوس المركز السادس في جدول الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

فقد انتصر الفريق في 6 مباريات وتعادل في مثلها ولم يخسر أي مباراة في الدوري هذا الموسم.

دوشان فلاهوفيتش صربيا يوفنتوس
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