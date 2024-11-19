مران الزمالك - استمرار تأهيل محمد حمدي وشحاتة استعدادا للمصري

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 17:14

كتب : إبراهيم رمضان

محمد حمدي - مران الزمالك

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية في بداية مران اليوم الثلاثاء، الذي أقيم على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعداداً لمباراة المصري المقبلة في الدوري.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة تحت إشراف جواو ميجيل مدرب الأحمال، سواء بالركض حول الملعب و تنفيذ بعض الفقرات الأخرى.

وعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق جلسة مع أحمد مجدي المدرب المساعد، لترتيب البرنامج التدريبي.

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واكتفى مصطفى شلبي بخوض الجزء الأول المران، ثم أدى تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بسبب معاناته من إجهاد عضلي، وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق على الاطمئنان على اللاعب على هامش المران.

وخاض محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم الثلاثاء على ملعب النادي بمقر القلعة البيضاء استعداداً لخوض مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري .

وأدى محمد حمدي تدريبات علاجية وتأهيلية تحت إشراف الدكتور مصطفى عبده عضو الجهاز الطبي، في ظل معاناة اللاعب من الإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وبعد ذلك خاض اللاعب تدريبات خفيفة بالكرة لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية .

وألقى جوميز محاضرة فنية على اللاعبين قبل خوض التقسيمة، ومنح التعليمات الفنية لكل لاعب والدور المطلوب منه في أرض الملعب.

وخاض محمد شحاتة تدريبات علاجية وتأهيلية في صالة الجيمانيزيوم، ويؤدي اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة في ظل معاناته من الإصابة بمزق في العضلة الضامة، والتي تعرض لها مع منتخب مصر في مباراة كاب فيردي بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المصري في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم السبت المقبل الموافق 23 نوفمبر الجاري باستاد الجيش ببرج العرب.

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