رينار: أتحمل مسؤولية خسارة السعودية أمام إندونيسيا.. ويجب أن نقاتل للنهاية

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 16:54

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

أكد هيرفي رينار مدرب منتخب السعودية تحمله مسؤولية الخسارة أمام إندونيسيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وواصل منتخب السعودية نتائجه المخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم وخسر من إندونيسيا بهدفين دون مقابل.

وقال رينار في تصريحات للصحفيين: "أقدم التهنئة للمنتخب الإندونيسي، لقد استحقوا الفوز، منتخب إندونيسيا بدأ المباراة بشكل جيد على عكس المنتخب السعودي الذي بدأ المباراة وكأنها مباراة ودية".

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وأضاف المدرب الفرنسي "ذكرت من قبل أنني قبلت هذا التحدي وأنا أتحمل مسؤولية هذه الخسارة".

وتابع "منتخب السعودية لم يسجل منذ فترة، اهتزت شباكنا بهجمتين مرتدتين، لكن من المفترض أن تحتسب لنا ركلة جزاء، منتخب إندونيسيا قاتل وحصد نقاط المباراة في نهاية الأمر".

وأكمل "خسرنا مباراة اليوم، وأمامنا 4 مباريات، يجب أن نقاتل حتى النهاية ونرى ما سيحدث".

وواصل "منتخب اليابان يتصدر المجموعة بفارق جيد، وأعتقد أنه سيتأهل لكأس العالم، أما الصراع على المركز الثاني سيكون محتدما".

وشدد مدرب زامبيا السابق "إذا لم نتأهل بشكل مباشر يجب أن نقاتل في الطريق الثاني".

المباراة أقيمت على ملعب إندونيسيا بالجولة السادسة من التصفيات.

بالخسارة توقف رصيد السعودية عند القطة السادسة في المركز الرابع المؤهل للملحق المؤهل لكأس العالم، بينما وصلت إندونيسيا لنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

الفوز كان هو الأول لإندونيسيا بتاريخها على السعودية.

وتقدم مارسيلينو فيردينان بالهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 32.

وأضاف فيردينان الهدف الثاني بالدقيقة 57 بعد هجمة مرتدة انتهت بارتباك داخل منطقة الجزاء ليستغله ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة في التصفيات ضد الصين يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي إندونيسيا مع أستراليا بنفس اليوم.

السعودية هيرفي رينار
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