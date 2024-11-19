ليكيب: سان جيرمان ينفي تقديم عرض بقيمة ربع مليار يورو لضم يامال

نفى نادي باريس سان جيرمان تقديم عرض بقيمة 250 مليون يورو من أجل ضم لامين يامال نجم برشلونة الشاب، حسب جريدة ليكيب.

وذكرت تقارير في وقت سابق أن سان جيرمان طلب ضم يامال الصيف الماضي، وذلك عقب تصريح أدلى به إنريك ماسيب مستشار خوان لابورتا رئيس برشلونة، خلال مقابلة مع برنامج إل تشيرينجيتو.

إذ قال ماسيب: "لقد قال لابورتا بالفعل إنه تلقى عرضا بقيمة 250 مليون يورو رفضه، وأنه لم يفكر فيه أبدا. أن العرض جاء من فرنسا".

ورفض نادي سان جيرمان هذه المزاعم، حين أخبر جريدة ليكيب أن هذه التقارير كاذبة بنسبة مليون في المائة.

وأكد النادي الباريسي للصحيفة الفرنسية استحالة تقديم مثل هذا العرض خلال الصيف الماضي، لأن النادي لم يكن يستطيع تحمل هذا المبلغ.

وأوضح سان جيرمان أن المستشار الرياضي لويس كامبوس قام بالاستفسار خلال فترة الانتقالات عن وضع اللاعب، وأنه معتاد على التواصل مع الأندية والاحتفاظ بملفات اللاعبين.

وخاض لامين يامال 16 مباراة بقميص برشلونة في مختلف المسابقات، قبل إصابته مؤخرا.

وساهم يامال في 14 هدفا هذا الموسم بقميص الفريق الكتالوني بتسجيل 6 أهداف وصناعة 8 آخرين.

لاعب برشلونة خاض مع منتخب إسبانيا 17 مباراة سجل خلالهم 3 أهداف وصنع 9 آخرين.

وتوج لامين يامال مع إسبانيا بلقب يورو 2024.

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