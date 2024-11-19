السعودية تواصل النتائج المخيبة بالخسارة من إندونيسيا وتصعب موقفها في تصفيات كأس العالم

واصل منتخب السعودية نتائجه المخيبة للآمال في تصفيات كأس العالم وخسر من إندونيسيا بهدفين دون مقابل.

المباراة أقيمت على ملعب إندونيسيا بالجولة السادسة من التصفيات.

بالخسارة توقف رصيد السعودية عند القطة السادسة في المركز الرابع المؤهل للملحق المؤهل لكأس العالم، بينما وصلت إندونيسيا لنفس الرصيد من النقاط في المركز الثالث.

الفوز كان هو الأول لإندونيسيا بتاريخها على السعودية.

ويحتل منتخب أستراليا المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط قبل أن يلتقي بعد قليل مع البحرين.

إندونيسيا سيطرت على المباراة من البداية وكادت أن تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى ولكن القائم أنقذ الأخضر.

وبالدقيقة 32 تقدم مارسيلينو فيردينان بالهدف الأول بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

منتخب إندونيسيا يسجل هدف التقدم على ضيفه منتخب السعودية #التصفيات_الآسيوية#AsianQualifiers pic.twitter.com/LVqT8mWphU — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024

وأضاف فيردينان الهدف الثاني بالدقيقة 57 بعد هجمة مرتدة انتهت بارتباك داخل منطقة الجزاء ليستغله ويضع الكرة من فوق حارس المرمى.

⚽️🔥 المنتخب الإندونيسي يعزز تقدمه بهدف ثانٍ في شباك المنتخب السعودي #التصفيات_الآسيوية#AsianQualifiers pic.twitter.com/VUjsK7U0bs — beIN SPORTS (@beINSPORTS) November 19, 2024

وشهدت الدقيقة 89 طرد جاست هابنر لاعب إندونيسيا بعد تلقيه بطاقة صفراء ثانية.

وكاد محمد كنو أن يقلص الفارق للسعودية بالدقائق الأخيرة بتسديدة صاروخية ولكنها ارتدت من العارضة.

وسيلعب منتخب السعودية مباراته المقبلة في التصفيات ضد الصين يوم 20 مارس المقبل، بينما يلتقي إندونيسيا مع أستراليا بنفس اليوم.