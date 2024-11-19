تشكيل مصر - مصطفى شوبير وناصر ماهر أساسيان لأول مرة.. ومصطفى محمد يقود الهجوم

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 16:03

كتب : FilGoal

منتخب مصر

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر تشكيل الفريق الذي يلتقي بعد قليل مع بوتسوانا.

ويلتقي منتخب مصر مع بوتسوانا على استاد الدفاع الجوي في الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.

ويشارك مصطفى شوبير في مباراته الدولية الأولى بقميص منتخب مصر.

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كما يشارك ناصر ماهر لأول مرة في التشكيل الأساسي.

ويقود مصطفى محمد خط الهجوم.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: عمر كمال – أحمد رمضان – محمد ربيعة – محمد حمدي.

الوسط: مروان عطية – ناصر ماهر – محمود حسن تريزيجيه".

الهجوم: طاهر محمد طاهر – مصطفى محمد – عمر مرموش.

وضمن منتخب مصر تأهله إلى أمم إفريقيا كمتصدر للمجموعة.

منتخب مصر تصفيات أمم إفريقيا
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