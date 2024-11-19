تشكيل فلسطين - عمر فرج على دكة البدلاء في مواجهة كوريا الجنوبية

أعلن مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد كوريا الجنوبية.

ويلتقي منتخب فلسطين مع كوريا الجنوبية بعد قليل على ملعب عمان الدولية في الجولة السادسة تصفيات كأس العالم 2026.

ويشهد التشكيل تواجد عمر فرج لاعب الزمالك على مقاعد البدلاء، بينما يتواجد وسام أبو علي لاعب الأهلي خارج القائمة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: رامي حمادة.

الدفاع: مصعب البطاط – ياسر حمد – عنيد ماهاجنا - كاميلو سالدانا.

الوسط: زيد القنبر – جوناثان زوريلا – عدي خروب – ميلاد تيرمانيني.

الهجوم: تامر صيام – عدي الدباغ.

ويحتل منتخب فلسطين المركز السادس والأخير برصيد نقطتين وبفارق 4 نقاط عن عمان صاحبة المركز الرابع المؤهل للملحق المؤهل لكأس العالم.

وضمن منتخب فلسطين مشاركته في النسخة المقبلة من كأس آسيا.