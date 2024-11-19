دي ماريا: قد أتجه للتدريب بعد الاعتزال

يدرس الأرجنتيني أنخل دي ماريا مهاجم بنفيكا دخول مجال التدريب عقب نهاية مشواره مع كرة القدم.

دي ماريا اعتزل دوليا بعدما نجح في التتويج بلقب كأس العالم 2022 ولقب كوبا أمريكا 2024.

وقال دي ماريا في تصريحات نقلها موقع polavip الأرجنتيني: "دي ماريا كمدرب؟ "عندما أعتزل أود أن أستمتع ببعض الوقت مع عائلتي. قد يحدث هذا في وقت لاحق".

وأضاف "أشارك في دورة تدريبية من أجل أن أصبح مدربا. أفعل ذلك فقط تحسبا لما سيحدث في المستقبل".

وتابع "منذ أن بلغت الـ30 من عمري بدأت أنظر لكرة القدم بشكل مختلف وأقوم بتحليل الأمور".

وأردف "بدأت أرى الأمور من وجهة نظر المدرب، ليس فقط من جانب اللاعب".

وسجل البالغ من العمر 36 عاما 5 أهداف وصنع 2 في 14 مباراة مع بنفيكا هذا الموسم بمختلف البطولات.

ويمتد عقد دي ماريا مع بنفيكا حتى نهاية الموسم الجاري.

وشارك دي ماريا مع بنفيكا خلال الموسم الماضي في 48 مباراة وخلالها سجل 17 هدفا وصنع 15 آخرين.

وانضم دي ماريا إلى بنفيكا في صيف 2007 قادما من روساريو سنترال مقابل 8 ملايين يورو قبل أن يعود مع بداية الموسم الماضي.

ورحل إلى ريال مدريد في صيف 2010 مقابل 33 مليون يورو، وبعد رحلة طويلة قرر العودة إلى بنفيكا في صيف 2023 دون مقابل قادما من يوفنتوس.

وحصل دي ماريا مع بنفيكا على بطولة الدوري البرتغالي والسوبر مرة واحدة، ومرتين بكأس الدوري.

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