الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا

يرى وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب أن جميع فرق القارة أصبحت تحسب حسابا كبيرا قبل مواجته.

وفاز منتخب المغرب على ليسوتو أمس الإثنين بسبعة أهداف دون مقابل في ختام تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

وقال الركراكي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "نفوز على المنتخبات الضعيفة فقط؟ واجهت هذه المشكلة عندما كنت مدربا للوداد حينما كانوا يحذرونني من مواجهة كبار القاهرة مثل الزمالك لذلك سأكرر الأمر مرة أخرة، مشكلتكم أنكم لا تصدقون أننا كبرنا، واجهنا كبار أوروبا في المونديال مثل إسبانيا والبرتغال وتغلبنا عليهم".

وأضاف "بالطبع لن نفوز على بنتيجة كبيرة على أحد المنتخبات الكبيرة في أوروبا لأن لكل مباراة طبيعتها ولكن اليوم نحن في المركز الـ 13 عالميا والمنتخبات الأخرى تحسب لنا ألف حساب".

وأضاف "يجب علينا أن نثق في قدراتنا وبفوزنا ببطولة إفريقيا المقبلة، ويجب أن نبقي أقدامنا على الأرض ونكبر خطوة بخطوة لأن الطريق لا يزال طويلا أمامنا".

وتقام كأس أمم إفريقيا في المغرب بالعام المقبلة.