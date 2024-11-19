بايرن: بالينيا سيغيب لفترة بسبب الإصابة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 14:01

كتب : FilGoal

جواو بالينيا - بايرن ميونيخ

أوضح نادي بايرن ميونيخ أن لاعبه جواو بالينيا سيغيب عن الملاعب لفترة.

قبل أيام، غادر جواو بالينيا معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة.

وأفاد بايرن عبر موقعه: "جواو بالينيا تعرض لتمزق في ألياف العضلات في العضلة الضامة أثناء التدريب مع المنتخب البرتغالي".

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وأضاف "سيغيب لاعب الوسط عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".

وأشارت جريدة بيلد قد أوضحت أن مدة غياب البرتغالي ستمتد لنحو 6 أسابيع.

من المرجح أن يعود بالينيا إلى الملاعب خلال فترة التوقف الشتوي، حسب التقرير.

بدون بالينيا، انتصر منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة.

ثم تعادل مع نظيره الكرواتي بهدف لمثله يوم الاثنين.

ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 14 نقاط.

جواو بالينيا البرتغال بايرن ميونيخ
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