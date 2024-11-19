بايرن: بالينيا سيغيب لفترة بسبب الإصابة
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 14:01
كتب : FilGoal
أوضح نادي بايرن ميونيخ أن لاعبه جواو بالينيا سيغيب عن الملاعب لفترة.
قبل أيام، غادر جواو بالينيا معسكر منتخب البرتغال بسبب الإصابة.
وأفاد بايرن عبر موقعه: "جواو بالينيا تعرض لتمزق في ألياف العضلات في العضلة الضامة أثناء التدريب مع المنتخب البرتغالي".
وأضاف "سيغيب لاعب الوسط عن الملاعب في الأسابيع المقبلة".
وأشارت جريدة بيلد قد أوضحت أن مدة غياب البرتغالي ستمتد لنحو 6 أسابيع.
من المرجح أن يعود بالينيا إلى الملاعب خلال فترة التوقف الشتوي، حسب التقرير.
بدون بالينيا، انتصر منتخب البرتغال على بولندا بنتيجة 5-1 في دوري الأمم الأوروبية يوم الجمعة.
ثم تعادل مع نظيره الكرواتي بهدف لمثله يوم الاثنين.
ويحتل المنتخب البرتغالي صدارة المجموعة برصيد 14 نقاط.
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