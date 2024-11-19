ريال مدريد يعلن خضوع ميليتاو لجراحة الرباط الصليبي بنجاح

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 13:34

كتب : FilGoal

إصابة إدير ميليتاو - ريال مدريد ضد أوساسونا

أعلن نادي ريال مدريد خضوع لاعبه إدير ميليتاو لعملية جراحية ناجحة في الركبة اليمنى.

إيدير ميليتاو

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وكان ميليتاو قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة ريال مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني.

وأشار ريال مدريد إلى أن العملية الجراحية قد تمت على يد الطبيب مانويل لييس وتحت إشراف الجهاز الطبي للنادي.

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وسيبدأ ميليتاو عملية التأهيل خلال الأيام المقبلة.

وكان ميليتاو قد غاب عن أغلب مباريات الموسم الماضي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي لركبته اليسرى.

وبذلك انتهى موسم المدافع البرازيلي وتبقى فقط أنطونيو رودريجر في قلب دفاع الميرينجي.

وأشرك كارلو أنشيلوتي راؤول أسينسيو بدلا من ميليتاو مفضلا إياه على خيسوس فاييخو.

ويحتل ريال مدريد حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة مع وجود مباراة مؤجلة لريال مدريد ضد فالنسيا.

إدير ميليتاو ريال مدريد
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