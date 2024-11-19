اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ينعيان وفاة لاعب كفر الشيخ

نعى اتحاد الكرة المصري ووزارة الرياضة وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ الذي وافته المنية يوم الثلاثاء.

وأعلن نادي كفر الشيخ وفاة لاعبه محمد شوقي صباح الثلاثاء بعد توقف عضلة القلب.

وجاء بيان اتحاد الكرة على النحو التالي:

ينعي مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام و المدير التنفيذي وجميع العاملين، محمد شوقي لاعب كفر الشيخ، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وإنا لله وإنا اليه راجعون.

فيما جاء بيان وزارة الشباب والرياضة على النحو التالي:

تقدم أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي والمواساة إلى أسرة اللاعب، وجماهير الرياضة المصرية في وفاة لاعب نادي كفر الشيخ محمد شوقي، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وينيب أشرف صبحي، مدير مديرية الشباب والرياضة لحضور صلاة الجنازة، وكذلك اتخاذ اللازم وتسهيل كافة الإجراءات.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا للرعاية الطبية بوزارة الشباب والرياضة تتولي حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات نحو التحقق الشامل لكافة ملابسات الواقعة بناءً على توجيهات وزير الشباب والرياضة.

وذلك تمهيدًا لاحالة الواقعة إلى جهات التحقيق الرسمية بالدولة فى حالة ثبوت أية مخالفات أو تقصير من أحد الجهات المعنية.

وكان اللاعب قد تعرض لأزمة قلبية خلال مواجهة كفر الشيخ والقزازين بدوري الدرجة الثانية.

ونقل شوقي إلى المستشفى ووضع على أجهزة التنفس الصناعي.

وأشارت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ إلى أن عضلة القلب توقفت في الساعة الرابعة فجرا أثناء وضعه على أجهزة التنفس الصناعي وتم عمل إنعاش قلبي له ولكنه لم يستجب لها.

وتتقدم أسرة FilGoal.com بخالص العزاء لعائلة اللاعب وزويه راجين من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته.

ماذا حدث؟

لم تكتمل مواجهة كفر الشيخ أمام القزازين بسبب إصابة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ وتوقف عضلة القلب قبل نقله إلى المستشفى.

وسقط محمد شوقي لاعب فريق كفر الشيخ في أرض الملعب خلال مواجهة القزازين في دوري القسم الثاني ب.

وعانى اللاعب من توقف عضلة القلب أثناء مشاركته في المباراة وتم تعريضه لجهاز الصدمات الكهربائية داخل الملعب من خلال سيارة إسعاف، وتم نقل محمد شوقي لاعب كفر الشيخ إلى مستشفى الزرقا المركزي في محاولة لإنقاذه.

وكان اللاعب قد سقط أرضا في الدقيقة 57 قبل أن يتم إلغاء المباراة قبل نهايتها في العشر دقائق الأخيرة بعدما علم الجميع خطورة الحالة.

كما تم أخذ عينة من دم اللاعب لإجراء فحوصات دقيقة في محاولة لإنقاذ الأمر.

وجاء بيان مديرية الصحة كالتالي:

فيما يخص حالة اللاعب محمد شوقي لاعب كرة القدم والذي يتم تقديم الرعاية الصحية له بمستشفى الزرقا المركزي بمحافظة دمياط.

تم استقبال اللاعب باستقبال المستشفى، حيث وصل بزرقة شديدة و توقف قلب اللاعب.

وتم عمل إنعاش قلبي رئوي فاستجاب اللاعب بعد ١٥ دقيقة ثم حدث توقف بالقلب مرة أخرى، فتم عمل إنعاش قلبي رئوي لمدة ٣٠ دقيقة واستجاب اللاعب.

وتم عمل صدمات كهربائية ووضع اللاعب على جهاز التنفس الصناعي بالعناية المركزة.

كما تم عمل الأشعة اللازمة (عادية - تليفزيونية - إيكو) و كذلك عمل التحاليل (صورة الدم - غازات الدم - تحاليل كلى) مع عمل رسم قلب وخريطة للسوائل.

أثبتت التحاليل وجود فشل تنفسي مع زيادة الحموضة بالدم وتأثر الكلى وارتفاع تحاليل وظائفها مع ارتفاع إنزيمات القلب، وتبين بعد رسم القلب و"الإيكو" وجود جلطة بالقلب، وتم إعطاؤه العلاج اللازم لمثل هذه الحالات.

تم عرض اللاعب على أخصائي المخ والأعصاب واستشاري القلب والصدر للتقييم، وحتى اللحظة فإن التقييم العام للحالة: حرجة للغاية.

وفي صباح يوم الثلاثاء 19 نوفمبر توفي اللاعب بعد توقف عضلة القلب ولم يتسجب للإنعاش القلبي.