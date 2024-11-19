فيردر بريمن يلحق بسانت باولي وينسحب من منصة إكس بسبب "خطاب الكراهية"

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 12:51

كتب : FilGoal

فيردر بريمن

أعلن نادي فيردر بريمن الألماني انسحابه من منصة إكس (تويتر سابقا) بسبب خطاب الكراهية، ولحق بنادي سانت باولي الذي أقدم على هذه الخطوة قبل أيام.

وأفاد بريمن عبر موقعه أن النادي اتخذ هذا القرار بسبب التطرف المتزايد في المنصة التي يمتلكها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك.

وأوضح كلاوس فيلبري رئيس مجلس إدارة بريمن أن القرار تم اتخاذه في الاجتماع العام السنوي للنادي الذي عقد يوم الاثنين.

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وذكر بيان النادي: "لا يتم فرض أي عقوبات على المنصة تقريبا. يكتنف الغموض الخوارزميات في المنصة التي يستغلها إيلون ماسك كسلاح سياسي، كما شوهد مؤخرا في انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وبذلك أعلن النادي تقييد استخدامه لمنصة أكس، ووقف جميع أنشطته عليه، ولن يعود لاستخدام الحساب الذي بدأ النشر عليه منذ 2008.

ويحتل فيردر بريمن المركز الثامن في ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة بعد مرور 10 جولات.

يوم السبت الماضي، أعلن نادي سانت باولي الألماني انسحابه من المنصة بسبب خطاب الكراهية.

وكشف النادي في بيانه عبر موقعه الرسمي: "منذ استحواذ إيلون ماسك على تويتر، حوله إلى آلة كراهية، تنتشر أساطير العنصرية والمؤامرة دون عوائق أو حتى يتم تنظيمها. نادراً ما يتم فرض عقوبات على الإهانات والتهديدات، ويتم بيعها على أنها حرية تعبير مفترضة".

وأكمل التقرير "بعد فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسية الأمريكية، أعلن أنه سيجعل ماسك رئيس للسلطة المنشأة حديثا (إدارة الكفاءة الحكومية)، ويمكن الافتراض أن X سيروج أيضا للمحتوى المتطرف الاستبدادي والمعادي للبشر واليميني في الحملة الانتخابية الفيدرالية وبالتالي يتلاعب بالخطاب العام".

وبذلك أعلن النادي تقييد استخدامه لمنصة أكس، ووقف جميع أنشطته عليه، ولن يعود لاستخدام الحساب الذي بدأ النشر عليه منذ 11 عاما.

ودعا النادي أعضائه ومحبيه للتحول لمنصة Bluesky حيث سيكون حساب النادي متاحا باللغة الألمانية مع توفير حساب جديد باللغة الإنجليزية في وقت لاحق.

ووفقا لبعض التقارير فإن أندية ألمانية عديدة ربما تتخذ نفس الخطوة وأبرها شتوتجارت وباير ليفركوزن وهوفنهايم.

ويحتل سانت باولي المركز الـ 16 في ترتيب الدوري الألماني برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 جولات.

وعاد الفريق حديثا للعب وسط الكبار بعد حصد بطاقة التأهل من الدرجة الثانية الموسم الماضي.

فيردر بريمن سانت باولي الدوري الألماني
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