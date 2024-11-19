ماجد سامي: وثقنا اعتراف لاعبين ببيع مباريات في الدرجة الثالثة.. وهذا كان رد اتحاد الكرة

كشف ماجد سامي رئيس نادي وادي دجلة عن وقائع فساد وبيع مباريات حدثت للفريق أثناء فترة تواجده بالدرجة الثالثة.

وقال سامي عبر بودكاست جولكاست: "لدينا قضايا شهيرة ونحن في الدرجة الثالثة ولكن لا أتذكر الموسم تحديدا وسمعنا أن منافسنا على الصعود يشتري مبارياته، راقبنا نتائجهم وفي تلك المباراة فازوا 4-3، وقلت لعلي أبو جريشة أن الفريق الآخر قاوم، فقال لي أتعتقد أن من يشتري مبارياته يرشو الفريق بالكامل؟ لا هو فقط يرشو لاعب أو لاعبين فقط والباقي يحاولون اللعب بشكل طبيعي ونتيجة 4-3 هي أكثر نتيجة تشك بها".

وواصل "بحثنا واكتشفنا أن هناك لاعبين من فريق آخر ارتشوا ليخسروا من نفس الفريق الذي ينافسنا واعترفوا لنا بذلك ووثقنا اعترافهم بالشهر العقاري بأنهم باعوا المباراة وذهبنا بتلك الاعترافات لاتحاد الكرة المتواجد بذلك التوقيت ولكنه لم يعترف بتلك الاعترافات ولكن بالعكس أخبرني عضو من الاتحاد أن أشتري المباريات إذا أردت الصعود ولكننا صعدنا في النهاية دون ذلك".

وتابع "في تاريخي لم أشتر أو أبيع أي مباراة وأتذكر في أحد المرات كنا نواجه الجونة الذي كان ينافس على الهبوط ونحن ضمنا البقاء وسمعت بعض الأخبار عن كوننا سنترك لهم المباراة لأسباب عنصرية فذهبت للاعبين والجهاز الفني وأخبرتهم أن تلك المباراة حياة أو موت بالنسبة لنا وبالفعل فزنا وهبط الجونة مع إنني كان لدي مصالح مع ملاك النادي وكانت متوقفة بذلك التوقيت وكان من الممكن أن أحاول استغلال المباراة بذلك الأمر".

وكشف "بعد تقديمي بشكوى حول واقعة بيع المباريات حدثت بعض التحقيقات وجلست مع أحد اللاعبين المتهمين بانتظار التحقيق ولم يكن يعرفني فعرفته بنفسي وقال لي -هو أنت، يا كابتن حرام عليك ده موسم- أي أنه موسم التفويت وبيع المباريات وهي آخر 5 جولات في الدرجة الثالثة".

ويلعب وادي دجلة حاليا بدوري المحترفين منذ هبوطه من الدوري المصري الممتاز في 2021.

وكان وادي دجلة قد صعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه عام 2010.