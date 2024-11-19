قبل الرقصة الأخيرة.. رسالة مؤثرة للغاية من فيدرير إلى نادال

وجه السويسري روجر فيدرير أسطورة التنس رسالة مؤثرة للغاية للإسباني رافاييل نادال نجم اللعبة الذي سيلعب التنس للمرة الأخيرة قبل اعتزاله.

وكان نادال قد أعلن اعتزاله اللعبة قبل أسابيع، على أن تكون بطولة كأس ديفيز التي تبدأ يوم الثلاثاء هي الأخيرة له في مشواره.

الثنائي تصارع كثيرا وخلق إرثا رائعا للعبة التنس على مدار سنوات.

كل ما يلي على لسان فيدرير عبر حسابه الشخصي على منصة إكس:

رافاييل نادال.. مع استعدادك لاعتزال التنس، لدي بعض الأشياء لأشاركك بها قبل أن أتأثر.

لنبدأ بالأمر الواضح.. لقد تغلبت عليّ كثيرًا. أكثر مما تمكنت من التغلب عليك. لقد تحديتني بطرق لم يستطع أحد غيرك أن يفعلها. على الملاعب الرملية، شعرت وكأنني أدخل إلى حديقتك الخلفية، وجعلتني أعمل بجدية أكبر مما كنت أتخيل أن أتمكن من فعله لمجرد الحفاظ على مكانتي.

لقد جعلتني أعيد التفكير في طريقة لعبي، حتى أنني اضطريت إلى حد تغيير حجم رأس مضربي، على أمل الحصول على أي ميزة.

أنا لست شخصًا يؤمن بالخرافات كثيرًا، لكنك أخذت المنافسة إلى مستويات بعيدة. العملية برمتها. كل تلك الطقوس. تجميع زجاجات المياه الخاصة بك مثل جنود اللعب في التشكيل، تصفيف شعرك، تعديل ملابسك الداخلية،. لقد أحببت الأمر برمته. لأنه كان فريدًا من نوعه.. كان أنت.

تعلم ماذا، رافا، لقد جعلتني أستمتع باللعبة أكثر.

حسنًا، ربما لم يكن الأمر كذلك في البداية. بعد بطولة أستراليا المفتوحة عام 2004، أصبحت المصنف الأول على العالم لأول مرة. اعتقدت أنني كنت على قمة العالم. وكنت كذلك بالفعل، بعد شهرين، عندما مشيت على الملعب في ميامي بقميصك الأحمر بلا أكمام، مستعرضًا عضلات ذراعك، وتغلبت علي بكل جدارة. كل تلك الضجة التي سمعتها عنك، عن هذا اللاعب الشاب المذهل القادم من مايوركا، موهبة جيله، قالوا عنك ربما تفوز ببطولة كبرى يوما ما، لم تكن مجرد ضجة.

كنا في بداية رحلتنا وانتهى بنا الأمر معًا. بعد 20 عامًا، رافا، يجب أن أقول.. يا له من مشوار رائع. بما في ذلك 14 بطولة رولان جاروس، لقد جعلت إسبانيا فخورة، لقد جعلت عالم التنس بأكمله فخورا.

ما زلت أفكر في الذكريات التي شاركناها. الترويج لرياضة التنس معًا. لقد لعبت تلك المباراة على نصف عشب ونصف طين. وحطمت الرقم القياسي للحضور على مر العصور باللعب أمام أكثر من 50 ألف مشجع في كيب تاون بجنوب إفريقيا. لقد كنا نضحك على بعضنا البعض دائمًا. لقد أرهقنا بعضنا البعض في الملعب ثم، في بعض الأحيان، كان علينا حرفيًا دعم بعضنا البعض أثناء احتفالات الحصول على أي لقب.

ما زلت ممتنا لدعوتك لي إلى مايوركا للمساعدة في إطلاق أكاديمية رافا نادال في عام 2016. في الواقع، لقد دعوت نفسي نوعًا ما. كنت أعلم أنك مهذب للغاية لدرجة أنك لم تصر على وجودي هناك، لكنني لم أرغب في تفويت ذلك. لقد كنت دائمًا قدوة للأطفال في جميع أنحاء العالم، أنا وزوجتي سعداء للغاية لأن أطفالنا تدربوا جميعًا في أكاديمياتك. لقد استمتعوا كثيرًا وتعلموا الكثير، مثل الآلاف من اللاعبين الشباب الآخرين. على الرغم من أنني كنت دائمًا قلقا من أن أحد أطفالي سيعود إلى المنزل وهو يلعب التنس كلاعب أعسر مثلك.

في كأس ليفر عام 2022. حين لعبت مباراتي الأخيرة. كان وجودك بجانبي يعني لي الكثير، ليس كمنافس لي بل كشريك لي في الزوجي. إن مشاركتي الملعب معك تلك الليلة، ومشاركتي تلك الدموع، ستظل إلى الأبد واحدة من أكثر اللحظات خصوصية في مسيرتي المهنية.

رافا، أعلم أنك تركز على المرحلة الأخيرة من مسيرتك المهنية الملحمية. سنتحدث عندما تنتهي. في الوقت الحالي، أريد فقط أن أهنئ عائلتك وفريقك، الذين لعبوا جميعًا دورًا كبيرًا في نجاحك. وأريدك أن تعلم أن صديقك القديم يشجعك دائمًا، وسيشجعك بصوت عالٍ في كل ما تفعله بعد ذلك.

رافا.. كل التوفيق لك دائما

مشجعك روجر فيدرير

وتنطلق بطولة كأس ديفيز في ملقا يوم الثلاثاء.

وتلعب إسبانيا يوم الثلاثاء أمام هولندا في ربع النهائي.

وفي حالة عبور عقبة هولندا سيلعب الإسبان ضد الفائز من مواجهة ألمانيا وكندا.

وسيعتزل نادال، الذي حصل على 22 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام) بشكل رسمي في نهاية مشوار إسبانيا في كأس ديفيز.

سيظهر البالغ من العمر 38 عامًا للمرة الأخيرة مع منتخب إسبانيا للتنس.

ألقاب نادال الـ22 الكبرى كان من بينهم 14 لقبا في ملاعب رولان جاروس الترابية.

وجاءت ألقاب نادال في جراند سلام كالتالي:

- بطولة أستراليا المفتوحة مرتين.

- رولان جاروس 14 مرة.

- ويمبلدون مرتين.

- بطولة أمريكا المفتوحة 4 مرات.

ولحق نادال بغريمه السويسري روجر فيدرير الذي اعتزل قبل عامين.

وظل التنافس بين الثنائي لسنوات طويلة، حتى اعتزال فيدرر وفي جعبته 20 لقبا في البطولات الكبرى (جراند سلام).

بينما فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش خلال مسيرته بـ 24 لقبا كأكثر من حقق ألقاب جراند سلام إلى الآن.