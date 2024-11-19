بسبب ما حدث لـ أجيري.. اتحاد كونكاكاف يعاقب منتخب هندوراس

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 11:41

كتب : FilGoal

إصابة خافيير أجيري مدرب المكسيك

أعلن اتحاد كونكاكاف معاقبة منتخب هندوراس بسبب ما بدر من جماهيره خلال لقاء المكسيك بربع نهائي دوري أمم كوناكاف.

وتعرض خافيير أجيري مدرب المكسيك لإصابة قوية في الرأس بعد اعتداء من جماهير الهندوراس.

وأفاد اتحاد كونكاكاف في بيان: "قررت لجنة الانضباط في الاتحاد معاقبة منتخب هندوراس بلعب مباراته المقبلة على أرضه بدون جماهير".

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وأوضح البيان أن اللجنة فتحت تحقيقا بشأن تصرفات أجيري أثناء المباراة، والتي أدت إلى تأجج الموقف.

أثناء المباراة دخل أجيري في جدالات لفظية مع جماهير هندوراس.

عقب نهاية المباراة وأثناء مصافحته لمدرب هندوراس ألقت الجماهير زجاجات على المدرب المكسيكي وأصابته أحدها في الرأس مما تسبب في نزيفه بشكل قوي.

جرح أجيري تم تقطيبه بـ4 غرز في الرأس لعلاج الإصابة وإيقاف النزيف.

وفاز منتخب هندوراس على المكسيك بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأول بربع نهائي دوري أمم كوناكاف.

لويس بالما سجل هدفي هندوراس في المباراة لينصر فريقه.

وستقام مباراة الإياب على ملعب المكسيك يوم الأربعاء 20 نوفمبر الجاري.

وسبق لأجيري قيادة منتخب مصر فنيا خلال كأس أمم إفريقيا 2019.

وتولى أجيري تدريب المكسيك منذ الصيف الماضي بعد رحيله عن تدريب ريال مايوركا.

خافيير أجيري المكسيك هندوراس
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