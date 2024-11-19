زيزو: الفترة المقبلة ستكون الأنجح لـ الزمالك

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 11:39

كتب : FilGoal

زيزو

يرى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك أن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للنادي.

أحمد سيد زيزو

النادي : الزمالك

الزمالك

وأقام بعض رجال الأعمال المشجعين للزمالك حفلا تكريميا للاعبني احتفالا بتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

وقال زيزو خلال الحفل: "سعيد بروح نادي الزمالك وهذا التجمع الراقي وإن شاء الله سنكمل الطريق ونصل بالزمالك لأبعد شيء ممكن وأشعر أن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للنادي بالحب والدعم المتواجد من جميع الناس".

أخبار متعلقة:
شيكابالا: لاعبو الزمالك يطالبون بتجديد عقد زيزو بدر حامد: الزمالك مباح.. هذه حقيقة إصابة سيدي ندياي المزمنة فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة تريزيجيه الأول ولاعب الزمالك الثالث.. تعرف على ترتيب قادة منتخب مصر ضد بوتسوانا

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق عقبه بشكل مجاني.

وطالب محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال الحفل بالنيابة عن اللاعبين تجديد عقد زيزو.

وفاز الزمالك بأول مباراتين في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي على البنك الأهلي وسموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

أحمد مصطفى زيزو الزمالك
نرشح لكم
اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ينعيان وفاة لاعب كفر الشيخ ماجد سامي: وثقنا اعتراف لاعبين ببيع مباريات في الدرجة الثالثة.. وهذا كان رد اتحاد الكرة شيكابالا: لاعبو الزمالك يطالبون بتجديد عقد زيزو وفاة محمد شوقي لاعب كفر الشيخ سويلم ينفي حديث الأهلي عن رئيس الحكام الأجنبي.. ويكشف حقيقة تحول الرابطة إلى لجنة بدر حامد: الزمالك مباح.. هذه حقيقة إصابة سيدي ندياي المزمنة فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة أحمد مسعود: إكرامي أخرجني من حالتي عقب الخطأ أمام الأهلي.. وهذا موعد عودتي
أخر الأخبار
الركراكي: حذروني سابقا من مواجهة الزمالك.. ويجب أن تصدقوا أننا كبرنا 16 دقيقة | الوطن العربي
بايرن: بالينيا سيغيب لفترة بسبب الإصابة 24 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر تصفيات كأس العالم - إندونيسيا (0)-(0) السعودية.. القائم ينقذ الأخضر مبكرا 41 دقيقة | آسيا
ريال مدريد يعلن خضوع ميليتاو لجراحة الرباط الصليبي بنجاح 51 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة ووزارة الرياضة ينعيان وفاة لاعب كفر الشيخ ساعة | الدوري المصري
فيردر بريمن يلحق بسانت باولي وينسحب من منصة إكس بسبب "خطاب الكراهية" ساعة | الكرة الأوروبية
ماجد سامي: وثقنا اعتراف لاعبين ببيع مباريات في الدرجة الثالثة.. وهذا كان رد اتحاد الكرة ساعة | القسم الثاني
قبل الرقصة الأخيرة.. رسالة مؤثرة للغاية من فيدرير إلى نادال 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 2 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 3 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 4 شمال إفريقيا تحت 17 عاما - تونس على الصدارة بتعادل مع المغرب.. وفوز الجزائر الأول