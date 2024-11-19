زيزو: الفترة المقبلة ستكون الأنجح لـ الزمالك

يرى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك أن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للنادي.

وأقام بعض رجال الأعمال المشجعين للزمالك حفلا تكريميا للاعبني احتفالا بتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية الإفريقية وكأس السوبر الإفريقي.

وقال زيزو خلال الحفل: "سعيد بروح نادي الزمالك وهذا التجمع الراقي وإن شاء الله سنكمل الطريق ونصل بالزمالك لأبعد شيء ممكن وأشعر أن الفترة المقبلة ستكون الأنجح للنادي بالحب والدعم المتواجد من جميع الناس".

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانضمام لأي فريق عقبه بشكل مجاني.

وطالب محمود عبد الرازق "شيكابالا" خلال الحفل بالنيابة عن اللاعبين تجديد عقد زيزو.

وفاز الزمالك بأول مباراتين في الدوري المصري الممتاز بالموسم الحالي على البنك الأهلي وسموحة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز عقب نهاية فترة التوقف الدولي.