يد - دودو ضمن فريق الأفضل بالجولة العاشرة للدوري الفرنسي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 11:25

كتب : FilGoal

أحمد هشام دودو - مصر × البحرين - كرة يد

اختير الدولي المصري أحمد هشام "دودو" لاعب مونبيلييه ضمن فريق الأفضل بالجولة العاشرة من الدوري الفرنسي لكرة اليد.

واختارت اللجنة الفنية برابطة الدوري الفرنسي لكرة اليد دودو كأفضل صانع ألعاب في الجولة العاشرة.

وذلك بعد تألقه أمام سيسون رين حين سجل 7 أهداف وصنع 3، قبل أن تنتهي المباراة بفوز مونبيلييه 30-23.

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ويحتل مونبيلييه المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 16 نقطة.

فيما يتصدر باريس سان جيرمان الذي يضم يحيى خالد على القمة بـ20 نقطة.

ويتواجد فريق ليموج الذي يضم سيف الدرع في المركز الـ13 بـ7 نقاط.

أما نيم الذي يضم الثنائي محمد سند ومهاب سعيد فيحتل المركز الـ14 بـ6 نقاط.

أحمد هشام "دودو" دودو مونبيلييه
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