شيكابالا: لاعبو الزمالك يطالبون بتجديد عقد زيزو

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 11:10

كتب : FilGoal

زيزو - شيكابالا

طالب محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الزمالك بتجديد عقد زميله بالفريق أحمد مصطفى "زيزو".

وحضر لاعبو الزمالك حفلا تكريميا من قبل رجال الأعمال المشجعين للنادي احتفالا بتتويج الفريق بكأس الكونفدرالية وكأس السوبر الإفريقي.

وقال شيكابالا خلال الحفل: "ألعب في الزمالك منذ أكثر من 30 عاما ولم أر هذا التجمع أبدا، كنا نحل كل المشاكل في الأوقات السابقة بالصوت العالي أما الآن تغير هذا الكلام ومن يعاني من مشكلة يمكنه التحدث مع المسؤولين ويتم حلها بالعقب وبهدوء ودون تطاول".

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وتابع "بالنيابة عن الفريق أقول لكم إن الفترة المقبلة سيكون بها المزيد من البطولات لأن هذه المجموعة تحب الزمالك جدا".

وأضاف "من يتحدث من خارج النادي ويقول إن اللاعبين سيشعرون بالغضب إذا جدد الزمالك عقد زيزو أقول له بالعكس نحن من نطالب باستمراره هو وجوزيه جوميز، لاعبي الزمالك متحدين جدا وإن شاء الله زيزو يجدد عقده ويستمر معنا".

وينتهي تعاقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ويحق له الرحيل بنهايته بشكل مجاني.

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