مواعيد مباريات الثلاثاء 19 نوفمبر - مصر ضد بوتسوانا.. ومواجهات قوية في آسيا

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 10:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر

تختتم اليوم مباريات تصفيات كأس أمم إفريقا 2025 وسيتم حسم جميع المقاعد المشاركة في البطولة.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 والقنوات الناقلة.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

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الكاميرون × زيمبابوي.. 3:00 مساء.

الكونغو × أوغندا.. 3:00 مساء.

كينيا × ناميبيا.. 3:00 مساء.

جنوب إفريقيا × جنوب السودان.. 3:00 مساء.

مصر × بوتسوانا.. 5:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كوت ديفوار × تشاد.. 6:00 مساء.

مالي × إيسواتيني.. 6:00 مساء.

سيراليون × زامبيا.. 6:00 مساء.

تنزانيا × غينيا.. 6:00 مساء.

الكونغو الديموقراطية × إثيوبيا.. 6:00 مساء.

غينيا بيساو × موزمبيق.. 6:00 مساء.

موريتانيا × كاب فيردي.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

السنغال × بوروندي.. 9:00 مساء.

تصفيات كأس العالم وكأس آسيا

إندونيسيا × السعودية.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

الصين × اليابان.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

كوريا الشمالية × أوزبكستان.. 2:00 مساء - بي إن سبورتس 5.

قيرغيزستان × إيران.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 6.

فلسطين × كوريا الجنوبية.. 4:00 مساء - بي إن سبورتس 4.

الإمارات × قطر.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

عمان × العراق.. 6:00 مساء - بي إن سبورتس 3.

الكويت × الأردن.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس 1.

البحرين × أستراليا.. 8:15 مساء - بي إن سبورتس.

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك × هولندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 6.

المجر × ألمانيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 2.

ألبانيا × أوكرانيا.. 9:45 مساء.

التشيك × جورجيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 9.

مونتينيجرو × تركيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس.

ويلز × أيسلندا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 5.

سلوفاكيا × إستونيا.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس 8.

السويد × أذربيجان.. 9:45 مساء - بي إن سبورتس إكسترا 2.

مالطا × مولدوفا.. 9:45 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلة من نا

منتخب مصر مواعيد مباريات الثلاثاء تصفيات كأس العالم
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