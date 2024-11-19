تقرير: مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة وعقبة أمام انضمام جيوكيريس

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 04:14

كتب : FilGoal

فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن الحلول الممكنة لتدعيم هجوم الفريق بصورة قريبة في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.

وبحسب الصحفي دافيد بيرنابيو فإن النادي يفكر في التعاقد مع فيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة، ولكن ما يقف أمام ذلك غير تكلفة الصفقة هو وجود روبرت ليفاندوفسكي في صفوف الفريق.

ويرى بيرنابيو أنه لا يمكن التعايش بين مهاجمين كبيرين في الفريق، فلن يرضى ليفاندوفسكي بدور البديل، ولن يأتي الوافد الجديد ليجلس على مقاعد البدلاء.

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في الوقت ذاته قال جيوكيريس في تصريحات إعلامية: "أريد إنهاء الموسم مع سبورتنج لشبونة وأنا أحب التواجد هنا".

وأضاف "الانضمام لنادي جديد؟ سنرى عندما يحين الوقت، أريد أن أشارك بصفة أساسية بكل تأكيد ولكن سيكون هناك عوامل أخرى أيضا".

أما الخيار الثاني المطروح والمتاح مجانا في الصيف فهو الكندي جوناثان ديفيد لاعب ليل، الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الحالي.

من جانبه يريد ليفاندوفسكي الاستمرار مع برشلونة حتى عام 2027، أي بعد نهاية عقده الحالي بعام.

السويدي صاحب الـ 26 عاما شارك مع سبورتنج منذ بداية الموسم الحالي في 18 مباراة وخلالها سجل 23 هدفا وصنع 4 أهداف.

ليفاندوفسكي لا ينوي الرحيل

لا يمانع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي فكرة تخفيض راتبه من أجل البقاء في صفوف البلوجرانا.

ويمتد تعاقد ليفاندوفسكي مع برشلونة حتى صيف 2026.

وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، فإن ليفاندوفسكي مستعد لتخفيض راتبه من أجل البقاء في برشلونة لفترة أطول.

وأوضحت التقارير أن ليفاندوفسكي يتقاضى عن الموسم الحالي 16 مليون يورو، إذ يخوض النجم البولندي موسمه الثالث مع الفريق.

المهاجم صاحب الـ36 عاما يقدم مستويات رائعة، إذ سجل 19 هدفا خلال 17 مباراة بالموسم الحالي.

ليفاندوفسكي قاد برشلونة لسحق مضيفه وغريمه ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد في كلاسيكو الجولة الـ 11 من الدوري الإسباني.

سجل رباعية برشلونة روبرت ليفاندوفسكي "هدفين" ولامين يامال ورافينيا.

هذه المباراة كانت ستشهد معادلة ريال مدريد للرقم القياسي في عدد المباريات المتتالية بلا هزيمة في الدوري، والمسجل باسم برشلونة بـ 43 مباراة، قبل أن ينجح برشلونة في حماية رقمه.

برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة.

وعلى المستوى الأوروبي يسير فريق المدرب هانز فليك بخطى ثابتة، بعدما حقق 9 نقاط من أصل 12 نقطة بعد 4 جولات.

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