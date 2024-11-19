سبورت: رغم التجديد.. الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع هالاند

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 04:07

كتب : FilGoal

إيرلينج هالاند

كشفت صحيفة سبورت الكتالونية عن إمكانية استمرار مطاردة برشلونة للنرويجي إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي.

وقال دافيد بيرنابيو صحفي جريدة سبورت إن هالاند حتى لو مدد عقده مع مانشستر سيتي، فلا يزال من غير المستبعد أن يعود برشلونة من أجله مرة أخرى في عام 2026، أي في الصيف بعد القادم.

ورغم أن الأمر يبدو مستبعدا على الوضع الاقتصادي الحالي لنادي برشلونة، إلا أن الفريق الكتالوني ينتظر تحسن الأوضاع مستقبلا من عوائد عقود الرعاية وإعادة افتتاح ملعبه كامب نو بعد انتهاء أعمال التطوير.

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على الجانب الآخر يمتد عقد روبرت ليفاندوفسكي مهاجمه المخضرم لعام إضافي حتى 2026، ما يجعل هالاند خليفته في المستقبل.

مفاوضات تجديد هالاند

كشفت صحيفة ديلي ميرور الإنجليزية عن اقتراب مانشستر سيتي من تمديد تعاقده مع لاعبه إيرلنج هالاند.

وفقا للصحيفة فإن هالاند سيمدد تعاقده لموسمين إضافيين حتى عام 2029.

وينتهي العقد الحالي لهالاند مع مانشستر سيتي بنهاية موسم 2026/2027.

وأشارت ميرور إلى ان فيران سوريان المدير التنفيذي لمانشستر سيتي قد سافر إلى النرويج خلال الأيام الماضية للتفاوض حول تمديد عقد هالاند.

وسيحصل هالاند على زيادة كبيرة في عقده الجديد عن الراتب الذي يتقاضاه حاليا.

ولن يتواجد شرط جزائي في عقد هالاند الجديد مع مانشستر سيتي.

ويتواجد هالاند حاليا مع النرويج في معسكر الفريق المشارك في مباريات دوري الأمم الأوروبية.

صاحب الـ 24 عاما شارك منذ بداية الموسم الحالي مع مانشستر سيتي في 16 مباراة وسجل 15 هدفا.

ومنذ الانضمام للفريق لعب هالاند 115 مباراة بقميص مانشستر سيتي وتمكن من تسجيل 105 هدف وصنع 14 آخرين.

وتوج النجم النرويجي مع مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا وكأس الدرع الخيرية وكأس الاتحاد الإنجليزي.

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