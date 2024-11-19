تصفيات كأس العالم - بثمانية نيوزيلندا وهاتريك وود.. اكتمال مربع أوقيانوسيا الذهبي

سحق منتخب نيوزيلندا مضيفه ساموا بثمانية أهداف دون رد في الجولة الثالثة للمرحلة الثانية من تصفيات أستراليا وأوقيانوسيا لكأس العالم 2026.

سجل كالوم مكوات الهدف الأول في الدقيقة 24، وأضاف كريس وود مهاجم نوتنجهام فورست الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و34.

وفي الدقيقة 60 أكمل وود الهاتريك بالهدف الرابع لبلاده، ثم أضاف ماركو ستامينيك الهدف الخامس في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 75 سجل فرانسيس دي فرايس الهدف السادب، وسجل إلياه جاست السابع في الدقيقة 87، قبل أن يختتم بن واين الحفل بركلة جزاء في الدقيقة 92.

على الجانب الآخر تغلبت تاهيتي على فانواتو في صراع مباشر على التأهل بهدفين دون رد.

الهدف الأول كان عكسيا سجله جوناثان سبوكيجاك في الدقيقة 8، بينما أضاف بينوا ماثون الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وبذلك تتأهل نيوزيلندا على صدارة المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة 9 نقاط، وتتأهل تاهيتي معها إلى المرحلة الثالثة، بالمركز الثاني ولها 6 نقاط.

وهنا تودع فانواتو بـ 3 نقاط وفارق أهداف -6، تليها ساموا بلا أي فوز وبلا نقاط وبهدف وحيد وفارق أهداف -14.

على الجانب الآخر سبق وتأهل نيو كاليدونيا وفيجي على الترتيب من المجموعة الأولى.

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة في ضيافة نيوزيلندا بين 21 و24 مارس 2025.

وتلعب نيو كاليدونيا ضد تاهيتي، بينما تلعب نيوزيلندا صاحبة الأرض ضد فيجي.

وتقام المباراتان يوم 21 مارس في العاصمة النيوزيلندية ويلينجتون، على ملعب سكاي.

الخاسران سينتهي حلمهما في تلك الليلة، أما الفائزان فسيتجهان إلى مدينة أوكلاند لخوض النهائي في 24 مارس على أرضية ملعب إيدين بارك.

والفائز منهما هذه المرة، سيتأهل مباشرة إلى كأس العالم 2026، بينما يتأهل الخاسر إلى الملحق العالمي الذي سيقام في مارس 2026.