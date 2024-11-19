سويلم ينفي حديث الأهلي عن رئيس الحكام الأجنبي.. ويكشف حقيقة تحول الرابطة إلى لجنة

كشف ثروت سويلم عضو رابطة الأندية عن سبب عدم خوضه لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال سويلم في تصريحاته لقناة النهار: "انتخابات اتحاد الكرة تكون بالقائمة ولذلك لم أدخلها. ووجود الوجوه الجديدة في القائمة كان مميزا ومطلوبا والكل يريد شكلا جديدا لاتحاد الكرة".

وأضاف "الكل طالب بوجوه جديدة لعل وعسى بعد أن مل الناس من نفس الوجوه القديمة".

وعن كون هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد الجديد ليس وجها جديدا قال: "لا يمكن أن يكون كل العناصر وجوه جديدة بلا خبرة بدون ربان للسفينة بحجم أبو ريدة".

تحول الرابطة إلى لجنة تتبع اتحاد الكرة؟ أرى دائما أنه لا يجب عمل اتحاد الكرة والرابطة كجزيرتين منفصلتين ويجب أن تكون جزءا من اتحاد الكرة ولو بوجود مقرها داخل الاتحاد. يجب أن تكون العلاقة وجهين لعملة واحدة.

تحويل وضع الرابطة إلى لجنة داخلية صعب بعد كل ما حدث لتأطير هيكلها، ولكن الوضع الطبيعي أن يكون رئيس اتحاد الكرة هو المهيمن على اللعبة في مصر.

عدم إقامة انتخابات الرابطة حتى الآن؟ الرابطة عملها يظل ساريا لأن الموسم قد بدأ بالفعل، وتزامن وجود انتخابات اتحاد الكرة مع بداية الموسم هو ما عطلها. لا يمكن أن يحضر جمال علام ممثلا عن اتحاد الكرة ثم يرحل ويأتي أبو ريدة.

اعتراض الناس على عدم إقامة انتخابات الرابطة حتى الآن؟ "إيه اللي مزعلك؟" الرابطة شغالة والدوري يسير جيدا.

لم يحدث أي اتفاق على التعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام في اجتماع رابطة الأندية. جمال علام قال إنه يفضل ذلك، وأنا شخصيا أعترض على وجود شخص غير مصري في قيادة منظومة التحكيم.

أي خبير أجنبي ستكون حوله دائرة وفي النهاية هذه الدائرة ستدير الأمور فعليا. لدينا أسماء مصرية مشرفة، وحين أدار عصام عبد الفتاح التحكيم لم نرَ مثلما حدث مع الأجانب. قُل لي ماذا أضافا للكرة المصرية؟

المدير الفني لمنتخب مصر هو حسام حسن، فهل يعقل أن يكون رئيس لجنة الحكام أجنبي؟ ويتقاضى هذا الأجنبي راتبا أكبر من راتب مدرب المنتخب؟

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بسرعة تعيين رئيس لجنة حكام أجنبي

خاطب النادي الأهلي اتحاد كرة القدم المصري وطالب منه سرعة تعيين خبير أجنبي لرئاسة لجنة الحكام، قبل انطلاق مباراته في الجولة الأولى أمام سيراميكا كليوباترا، والتي انتهت بفوزه 5-2.

وكشف الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسل النادي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، يطلب فيه سرعة إسناد مسئولية وإدارة لجنة الحكام إلى خبير أجنبي، يملك سيرة ذاتية تؤهله لهذه المهمة".

وأضاف "وهو الأمر الذي تم مناقشته في الاجتماع الذي جرى مع الأندية في 18 سبتمبر الماضي".

وأتم "كما طالب النادي أيضًا بتوفير الأجواء الصحية التي تساعد الخبير الأجنبي على النجاح وتحقيق العدالة المنشودة بين كافة الأندية المتنافسة. وأشار في ذات الخطاب إلى أن البوادر التحكيمية التي شهدتها بعض المباريات في الجولة الأولى من المسابقة لا تدعو للتفاؤل وتنذر بما هو قادم".

وكان محمد فاروق مهمة يتولى آنذاك الإشراف على لجنة الحكام المصرية بشكل مؤقت، قبل إقالة اللجنة وتعيين لجنة جديدة برئاسة ياسر عبد الرؤوف، على خلفية تسريب محادثة بين محمد عادل حكم مباراة الزمالك والبنك الأهلي، ومحمد سلامة حكم تقنية الفيديو.

مجلس اتحاد الكرة الجديد

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم غلق باب الترشح لانتخاباته المقبلة دون ترشح أي قائمة سوى الخاصة بـ أبو ريدة.

وبذلك فإن قائمة هاني أبو ريدة هي من ستقود اتحاد الكرة لمدة 4 سنوات مقبلة بالتزكية.

وتضم قائمة أبو ريدة مجموعة من الوجوه الجديدة لتولى إدارة اتحاد كرة القدم.

وجاءت القائمة كالآتي:

هاني أبو ريدة – رئيس الاتحاد

خالد الدرندلي – نائب الرئيس

أحمد حلمي الشريف – عضو مجلس إدارة

حمادة الشربيني – عضو مجلس إدارة

مصطفى أبو زهرة – عضو مجلس إدارة

طارق أبو العنين – عضو مجلس إدارة

وليد عبد الجواد – عضو مجلس إدارة

محمد أبو حسين – عضو مجلس إدارة

إيناس مظهر – عضو مجلس إدارة

وعلم FilGoal.com كيف يفكر هاني أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات، وما هي القرارت التي يدرسها مع قائمته في الوقت الحالي لتطبيقها إذا عاد من جديد لرئاسة الجبلاية.

وإليكم القرارات الأولية التي سيتخذها أبو ريدة في حالة فوزه في الانتخابات:

إلغاء منتخب 2010

سيكون القرار الأول الذي سيخذه مجلس إدارة هاني أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة هو إلغاء منتخب مصر للناشئين مواليد 2010 والذي يقوده في الوقت الحالي وائل رياض.

المدير التنفيذي

سيتخذ هاني أبو ريدة قرارا بتعيين إيهاب لهيطة في منصب المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، وهو المنصب الذي كان يشغله أيضا مع أبو ريدة في اتحاد الكرة قبل عدة سنوات.

على أن يعود وليد العطار المدير التنفيذي الحالي لمنصبه السابق كمدير لشؤون اللاعبين.

المدير الفني للاتحاد

كما يدرس أبو ريدة في حالة فوزه برئاسة اتحاد الكرة إلغاء منصب المدير الفني للاتحاد والذي يشغله حاليا علاء نبيل، مع تعيين لجنة فنية تكون مسؤولة عن كل الأمور الفنية التي تخص الاتحاد والمنتخبات المصرية بكافة مراحلها العمرية، وسيرأس هذه اللجنة أحد خبراء كرة القدم المصرية وسيكون معه عدة أعضاء للعمل في اللجنة الفنية.