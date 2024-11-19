بدر حامد: الزمالك مباح.. هذه حقيقة إصابة سيدي ندياي المزمنة

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 03:50

كتب : FilGoal

الزمالك - سيدي ندياي

كشف بدر حامد رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك عن حقيقة ما تردد عن معاناة السنغالي سيدي ندياي مهاجم الأبيض من إصابة مزمنة.

سيدي ندياي

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال حامد في تصريحاته للقناة الأولى: "نادي الزمالك مؤسسة كبيرة ولا يعقل أن يتعاقد مع محترف دون أن يوقع عليه كل أشكال الكشف والتحاليل اللازمة، وخرج التقرير الطبي بسلامته 100%".

وأضاف "حين أتى لعب معنا 5 مباريات في قطاع الناشئين منها الأهلي وسموحة وبيراميدز وهذه مباريات كبيرة".

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وأوضح "حين أصيب معنا كان قد تعرض لكدمة قوية في كاحل القدم، ثم استعجل العودة لأن المدرب جوزيه جوميز متحمس له وهو متحمس للعب في الفريق الأول، فتجددت الإصابة".

وتابع "كل ما قيل عن وجود إصابة مزمنة لا أساس له من الصحة. نادي الزمالك مباح والناس دائما تتجنى عليه وتخرج عنه الأخبار السيئة".

وعن اللاعب نفسه قال: "لديه إمكانيات هائلة وقدراته الجسدية مميزة ويحتاج للمشاركة باستمرار حتى تظهر قدراته".

وعن اللاعب نفسه قال: "لديه إمكانيات هائلة وقدراته الجسدية مميزة ويحتاج للمشاركة باستمرار حتى تظهر قدراته".

وتعاقد الزمالك مع المهاجم السنغالي سيدي ندياي قادما من جيدياوايي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويمتد تعاقد ندياي مع الزمالك لمدة 4 مواسم.

وتم قيد اللاعب البالغ من العمر 19 عاما تحت السن.

ويمتلك كل فريق في الدوري المصري الحق في قيد 3 لاعبين تحت السن وفقا للائحة الموسم الجديد من المسابقة.

وارتدي ندياي قميص فريقه جيدياوايي منذ فبراير الماضي عقب تصعيده للفريق الأول، إذ خاض 8 مباريات في الدوري السنغالي.

وسجل ندياي 5 أهداف احتل بها المركز الخامس في ترتيب هدافي الدوري السنغالي، الذي تصدر قائمته سوليماني سيسيه برصيد 8 أهداف.

الأهداف الـ 5 من أصل 27 سجلها فريقه في الدوري الموسم الماضي، أي ما يساوي 18% من أهداف فريقه.

وجاءت 3 أهداف من أصل 5 في شباك فريق أواكام في الجولة 20 من الدوري السنغالي.

ويبلغ طول اللاعب المولود في 2005، 190 سم.

وأنهى فريقه الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 10 نقاط عن تونجيث الذي حصد اللقب وتأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم الجاري.

وحصل ندياي على فرصة تمثيل منتخب السنغال تحت 20 عاما مؤخرا.

سيدي نداي الزمالك بدر حامد
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