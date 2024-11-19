أحمد مسعود: إكرامي أخرجني من حالتي عقب الخطأ أمام الأهلي.. وهذا موعد عودتي

أحمد مسعود حارس مرمى الجونة الحالي والمصري السابق عن خطأه الشهير أمام الأهلي في كأس السوبر عام 2018.

وقال مسعود في تصريحاته لقناة صدى البلد: "قبل المباراة كنت أمر على اللاعبين وأطالبهم بالتركيز لتحقيق الفوز، ولكن ما حدث جاء مني".

وأكمل "عشت أياما عصيبة بعد هذه المباراة، ووالدتي تعرضت لوعكة صحية".

وأضاف "كنت في حالة سيئة ومن أخرجني منها كان شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي آنذاك. لم يتركني بعد المباراة".

وأوضح "ما قاله لي شريف إكرامي حدث وارتفع مستواي وحصلت على دفعة مما حدث وتأهلت مع الفريق لنصف نهائي الكونفدرالية".

وواصل "الفوز ببطولة مع المصري كان شيئا كبيرا أتمناه. إنه حلم يستحقه النادي والمدينة".

وعن إصابته بالرباط الصليبي في أكتوبر الماضي قبل أيام قليلة من انطلاق الموسم قال: "خضعت للجراحة يوم 14 أكتوبر وهذه أول مرة أتعرض فيها لهذه الإصابة".

وأوضح "كانت آخر كرة في مباراة ودية أمام مكادي، ولم يحدث أي التحام وكان الحكم على وشك إنهاء المباراة ولكن للأسف التفت قدمي وأصبت".

واختتم "أحتاج لـ 6 أشهر حتى أعود إلى الملعب. يمكنني العودة في أبريل المقبل".

ماذا حدث؟

أعلن أحمد مسعود حارس مرمى فريق الجونة إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وكان مسعود قد انضم إلى صفوف الجونة قبل انطلاق الموسم الماضي.

وكتب مسعود عبر حسابه الرسمي: "قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، مادام أن الله كتب فأن القلب قد ثبت".

وتابع "إصابتي بقطع في الرباط الصليبي، الحمد لله على كل حال راض كل الرضا".

واختتم مسعود "بإذن الله سأعود أقوى وأفضل من الأول".

ولعب مسعود -32 عاما- 16 مباراة مع فريق الجونة خلال الموسم الماضي.

وسبق لمسعود اللعب مع أندية المصري ومصر للمقاصة وطلائع الجيش وتليفونات بني سويف والجونة.

ويرتبط مسعود بتعاقد مع الجونة حتى نهاية الموسم الجاري.

ومن المقرر إقامة قرعة الدوري المصري خلال الشهر الجاري على أن ينتهي بنهاية أكتوبر.

وأنهى الجونة الموسم الماضي في المركز الثاني عشر برصيد 39 نقطة.