بسام: كنت سأطرد لو أمسكت بهدف الأهلي.. و"المعاملة" سبب غيابي عن منتخب مصر

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 03:08

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - محمد بسام

فسر محمد بسام حارس مرمى سيراميكا كليوباترا سبب هدف الأهلي المبكر أمام فريقه في كأس السوبر المصري.

وقال بسام في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "البداية لم تكن موفقة في هدف الأهلي الأول في السوبر بعد ثوانٍ قليلة. الكرة عائدة من مدافعنا وبالتالي لا يمكنني الإمساك بها بيدي، وبالتالي حاولت إبعادها ويدي مضمومة".

وأضاف "لو لم أخرج من مرماي لانفرد طاهر. سألت بعد المباراة وعرفت أني لو أمسكت الكرة بيدي كنت سأتعرض للطرد".

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وأوضح "لو لم يكن هناك تنافسا على الكرة كانت ستصبح ركلة حرة غير مباشرة، ولكن في حالة التنافس وهو ما كان قائما كنت سأتعرض للطرد مباشرة لمنع هدف محقق. هذا ما أوضحه لي الحكام".

وتابع "يجب أن نستغل الفرص أمام الفرق الكبيرة مثل الأهلي. الناس لن تتذكر الأداء الجيد أمام هذه الفرق بل ستتذكر الفوز. نحن نهدر الفرص والمشكلة أن الأهلي والزمالك يمكنهم التسجيل في أي وقت".

وعن عدم تواجده في منتخب مصر قال: "لا أعرف. فكرت كثيرا في إجابة هذا السؤال، وأشعر أني أتعرض لمعاملة مختلفة عن البقية. يتم تقييمي بالقطعة وبناء على التمريرة والتحرك الواحد، بينما البعض الآخر يمكنه الخطأ ويظل تحت الحماية".

وواصل "لا يوجد حارس لا يخطئ والأمور متقاربة في مصر بين الحراس، فلا تجعلني أشعر أني يتم معاملتي بناء على لقطة واحدة بينما يتم تجاوز أخطاء الآخرين".

وكشف "لم يحدث بيني وبين المدير الفني حسام حسن أي تواصل، فقط سعفان الصغير مدرب الحراس قبل المعسكر الأول. في ذلك الوقت كان الكل يقول إني يجب أن أتواجد بين الحراس، وصدمت بعدم تواجدي فاتصل بي الصغير ليهدئني ويقول إني سأكون متواجدا عما قريب".

وعن مفاوضات الأهلي معه قال بسام: "الأهلي فاوضني 4 مرات. 3 مع طلائع الجيش والأخيرة مع سيراميكا وكانت في الموسم الماضي بعد إصابة محمد الشناوي. سيراميكا لم يمانع من حيث المبدأ ولكن لم يكن يملك بديلا بسبب إصابة الحارس الثاني كوكو طويلة الأمد، وكان باب القيد على وشك الإغلاق".

وأوضح "الأهلي كان يجب أن ينهي الأمر على الفور وعرض حمزة علاء للحصول على خدماتي، ولكنه حارس المنتخب الأولمبي وكذلك عمر الجابري حارسنا كان في المنتخب الأولمبي، وبذلك بحلول يونيو سيفقد سيراميكا الاثنين ولن نملك حارسا في المراحل الأخيرة من الدوري".

وخسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي كأس السوبر 2-1، ثم خسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام بيراميدز بركلات الترجيح.

ومع انطلاق الدوري خسر سيراميكا كليوباترا أمام الأهلي 5-2 في الجولة الأولى، ثم حقق أول 3 نقاط له أمام الإسماعيلي بالفوز 1-0 في الجولة الثانية.

بسام البالغ من العمر 33 عاما انضم لصفوف سيراميكا كليوباترا بداية موسم 2022-2023.

وفاز مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية في الموسم الماضي.

محمد بسام سيراميكا كليوباترا
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