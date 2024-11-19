"مهاجم فذ محبوب ويستحق الظهور".. رسالة من ميدو وعماد متعب لـ عمرو زكي

وجه أحمد حسام ميدو وعماد متعب ثنائي هجوم منتخب مصر السابق رسالة إلى عمرو زكي مهاجم الفراعنة السابق.

وقال ميدو عبر قناة أون تايم سبورتس: "هناك لاعب هام في جيلنا نريد توجيه التحية له، وهو عمرو زكي".

وأضاف "زكي كان مهاجما فذا ولاعبا كبيرا، وأريد أن أقول له: مقامك كبير عندنا وجماهير مصر كلها تحبك وتستحق التواجد بيننا".

وأكمل "لا تجد مهاجما بهذه القوة والسرعة في نفس الوقت. عمرو زكي كان رأس حربة كبير للغاية".

في الإطار ذاته قال متعب: "عمرو زكي معي منذ كان عمري 16 عاما. واحد من أهم المهاجمين في مصر ولاعب قوي ومن أفضل من يتحركون داخل منطقة الجزاء".

وأوضح "لقد حقق العديد من الإنجازات مع المنتخب الأول ومنتخب الشباب. يستحق التواجد معنا والظهور وألا يختفي بهذا الشكل لأنه اسم كبير وكان لاعبا كبيرا للغاية".

واختتم "زكي كان يحمل عني الكثير من العبء في الملعب".

عمرو زكي نجم الزمالك وإنبي وويجان الإنجليزي السابق، اعتزل كرة القدم عام 2016 بقميص المقاولون العرب، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والمحطات المميزة داخل وخارج مصر.

وتزامل زكي مع ميدو في مناسبتين. الأولى مع ويجان أتليتك بالدوري الإنجليزي، والثانية في الزمالك، بجانب قيادتهما لهجوم منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2006.

صاحب الـ38 عاما توج مع منتخب مصر بأمم إفريقيا مرتين عامي 2006 و2008، بجانب التتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك عام 2008، ومع إنبي عام 2006.

ويملك زكي 63 مباراة دولية مع منتخب مصر. سجل فيها 30 هدفا بقميص الفراعنة.

ماذا حدث؟

كشف عمرو زكي مهاجم منتخب مصر السابق آخر تطورات حالته الصحية، وتحدث عن تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي على حساب الأهلي.

ويغيب عمرو زكي عن الظهور الإعلامي منذ فترة طويلة.

وقال عمرو زكي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: "أنا موجود، لكن بعيد تماما عن الإعلام خلال الفترة الماضية، ومررت برحلة علاج خارجية خضعت فيها إلى 3 عمليات، وعدت إلى مصر منتصف أغسطس الماضي، مع ذلك أنا متابع جيد لكل أحداث الزمالك، لأنني لن أنسى فضل النادي وجماهيره الكبيرة، التي لها الحق في الغضب مني لعدم ظهوري، لكن الظروف هي من أبعدتني".

وأضاف "حالتي الصحية بعد الحادث الأليم؟ الحمد لله الحال أصبحت أفضل بكثير. كان لدي بعض المشاكل في منطقة الظهر، لكن الآن صرت أفضل، لأنَّ الحادث كان صعبًا للغاية، وأنفقت بسببه 9 ملايين جنيه، وجعلني أمكث داخل المنزل لمدة 6 أشهر".

وتابع "الجميع يعلم مدى حبي وتقديري لكيان وقلعة الزمالك الكبيرة، وعُرض عليَّ العمل داخل النادي في فترة مرتضى منصور، رئيسه السابق، من خلال تولي منصب نائب رئيس قطاع الناشئين، وقبلت لأنني أحب هذا النادي، وكنت أريد منحه كل طاقتي وجهدي وخبراتي، لكنني تعرضت بعد ذلك لإصابة أبعدتني عن العمل".

[image:2]

وتحدث مهاجم ويجان السابق عن قلة عدد المهاجمين في مصر قائلا "هذه المعاناة بدأت منذ 10 أعوام، وكان آخر المهاجمين الحقيقيين عماد متعب مع الأهلي، وستظل الظاهرة مستمرة طالما لم تُتَّخذ خطوات العلاج مثل الاهتمام بقاعدة الناشئين، وإحضار المدربين المتخصّصين من أجل إعداد مهاجم يستطيع قيادة الخط الأمامي للأهلي والزمالك ومنتخب مصر".

ووجه عمرو زكي رسالة للمهاجمين المصريين قال فيها "أقول لكل مهاجم.. لا بدّ من تغيير الفكر الخاص بك عندما تنتقل إلى القطبين، فوقتها عليك وضع خطة لكي تصبح الرقم واحد في مكانك، وأن يكون كل هدفك العمل فقط ولا شيء آخر، لأنَّ الوضع سيتغير، وستخوض بطولات أكبر ومباريات أكثر".

وعلق زكي على تتويج الزمالك بلقب السوبر الإفريقي قائلا "لقب ذهب اللقب لمن استحقه واجتهد ولم يتعال خلال المباراة وقبلها، فالأحاديث السابقة للقاء قللت من الفريق الأبيض، وأصابت لاعبي الأهلي بالثقة الزائدة والغرور، بينما منحت منافسيهم حافزًا وبثت فيهم الحماسة لخوض البطولة كأنها مباراة لاسترداد كرامة، وهو ما حدث بالفعل".

[image:3]

وأكمل "فريق الزمالك كان مشحونًا بشكل غير عادي، وهذا الأمر قاده إلى التتويج، المعطيات المسبقة لم تكن في مصلحة الزمالك، لذا هذا الفوز غير المتوقع طعمه رائع، والعكس بالنسبة للأهلي، فخسارته غير المنتظرة أيضًا مؤلمة جدًا، لأنهم كانوا واثقين، وهذا الخطأ الكبير الذي لا ينبغي الوقوع فيه قبل أي مباراة".

وأتم "ما فعله ناصر منسي أثناء التسجيل يحاكي تصرف اللاعبين الأوروبيين، بعدما توقع خطأ الخصم، وسبقه إلى القائم القريب، وحوّل الكرة بلمسة واحدة إلى المرمى، وبهذا الهدف كشف عن امتلاكه الكثير ليقدمه مع نادي الزمالك، وهو بلا شك يعلم حاليًا أن الجماهير ستعوِّل عليه كثيرًا خلال الفترة المقبلة، وقد يتسبب هذا الهدف في جعله المهاجم الأول للفريق، وسيشكّل ثنائية خطيرة مع التونسي سيف الدين الجزيري".