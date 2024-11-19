دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تسقط سويسرا في اللحظة الأخيرة.. والدنمارك آخر المتأهلين

تغلب منتخب إسبانيا على ضيفه سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدفين في ختام مجموعات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

كما تأهلت الدنمارك بالتعادل السلبي مع صربيا إلى ربع نهائي دوري الأمم، وبذلك يكتمل نصاب دور الثمانية، قبل ختام المجموعات بمباريات المجموعة الثالثة، والتي حسم من خلالها منتخبي ألمانيا وهولندا تأهلهما.

وجاء تشكيل إسبانيا كالتالي:

حراسة المرمى: أليخاندرو ريميرو

خط الدفاع: أوسكار مينجيزا - باو كوبارسي - أيتور باريديس - أليخاندرو جريمالدو

خط الوسط: مارك كاسادو - فابيان رويز

أمامهما: ييريمي بينو - بيدري - نيكو ويليامز

خط الهجوم: ألفارو موراتا

فيما جاء تشكيل سويسرا كالتالي:

حراسة المرمى: إيفون مفوجو

خط الدفاع: إديميلسون فيرنانديز - إيراي كوميرت - ميرو موهايم - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: ريمو فرولر - جرانيت تشاكا

أمامهما: فيليب أوجرينيتش - سيمون سوم - ديريك كوتيسا

خط الهجوم: زكي العمدوني

وأهدر بيدري ركلة جزاء في الدقيقة 32، ارتدت بمتابعتين حتى سكنت الشباك بقدم ييريمي بينو في نفس الدقيقة.

وفي الدقيقة 46 أتى سامو أوموروديون وروبرت سانشيز بدلا من ألفارو موراتا وأليخاندرو ريميرو في صفوف إسبانيا.

على الجانب الآخر حل جويل مونتيرو وأندي زيكيري بدلا من فيليب أوجرينيتش وزكي العمدوني.

ثم أتى الثنائي السويسري فينسنت سييرو وفابيان رايدر بدلا من جرانيت تشاكا وسيمون سوم في الدقيقة 60.

رد الجانب الإسباني بنزول برايان خيل بدلا من نيكو ويليامز.

وبدأت معركة البدلاء..

في الدقيقة 63 تعادل البديل جويل مونتيرو لسويسرا، قبل أن يرد عليه برايان خيل ويسترد التقدم في الدقيقة 68.

وحل برايان زاراجوزا بدلا من ييريمي بينو في الدقيقة 69 بصفوف إسبانيا، وعلى الجانب الآخر أتى نوا أوكافور بدلا من ديريك كوتيسا في الدقيقة 72.

وفي الدقيقة 79 حل بابلو باريوس بدلا من بيدري في صفوف إسبانيا.

بديل آخر سجل التعادل لسويسرا في الدقيقة 85، وهو أندي زيكيري من ركلة الجزاء.

الجزاء أتى من جنس العمل في الدقيقة 93، حين سجل زاراجوزا هدف الفوز لإسبانيا من ركلة جزاء.

وهذه أول ركلة جزاء يسجلها منتخب إسبانيا تحت قيادة مدربه الحالي لويس دي لا فوينتي.

الفوز رفع رصيد إسبانيا المتصدرة والمتأهلة مسبقا لربع النهائي إلى 16 نقطة، بواقع 5 انتصارات متتالية وتعادل وحيد مع صريبا في الجولة الأولى.

أما منتخب سويسرا فهبط إلى المستوى الثاني، وهو ما تحدد سلفا قبل المباراة، برصيد نقطتين.

أما منتخب الدنمارك، فتمكن من ضمان تأهله إلى ربع النهائي بتعادل سلبي مع صربيا.

الدنمارك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، بينما ذهبت صربيا من المركز الثالث بـ 6 نقاط إلى ملحق الصعود والهبوط مع أحد أصحاب المركز الثاني في مجموعات المستوى الثاني.

المتأهلون إلى ربع نهائي دوري الأمم: البرتغال - كرواتيا - فرنسا - إيطاليا - ألمانيا - هولندا - إسبانيا - الدنمارك

فرق المستوى الأول في ملحق البقاء والهبوط: اسكتلندا - بلجيكا - المجر - صربيا

الهابطون إلى المستوى الثاني: بولندا - الكيان الصهيوني - البوسنة - سويسرا