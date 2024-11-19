وكيل يحيى عطية الله: الأهلي أبدى رغبة في تفعيل بند شراء عقده من سوتشي

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 00:24

كتب : FilGoal

تتويج الأهلي بعد الفوز على العين الإماراتي - يحيى عطية الله

كشف محسن المعادي وكيل أعمال المغربي يحيى عطية الله عن موقف الأهلي من تفعيل بند شراء عقده من نادي سوتشي الروسي.

وقال المعادي عبر قناة إم بي سي مصر 2: "اللاعب سعيد بتواجده في الأهلي ولديه صداقات مع زملائه المغاربة في الفريق أشرف داري ورضا سليم ويشعر بالراحة مع الفريق الأحمر".

وأضاف "انطلاقة يحيى عطية الله مع الأهلي كانت قوية وهو يلعب مع فريق كبير".

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وأكمل "حدث تواصل مع إدارة الأهلي بشأن تفعيل بند شراء عطية الله من سوتشي الروسي وبالفعل النادي لديه رغبة في ذلك، ولكن لا يزال هناك الكثير من البطولات في الموسم سواء الدوري أو بطولة إفريقيا، ونتمنى أن يوفقه الله ويكون القادم خيرا له".

وأتم تصريحاته "يحيى عطية الله يحب الأهلي وكان يحلم بالانضمام له ويتمنى أن يكون أحد أساطير الفريق".

ويتواجد يحيى عطية الله مع منتخب المغرب في التوقف الدولي لشهر نوفمبر الجاري.

وانضم يحيى عطية الله لصفوف الأهلي قادما من سوتشي الروسي بداية الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

ولعب يحيى عطية الله مع الأهلي 8 مباريات صنع خلالها 3 أهداف.

كما فاز مع الأهلي بلقب كأس السوبر المصري أمام الزمالك، وكأس إنتركونتيننتال بالتغلب على العين الإماراتي.

الأهلي يحيى عطية الله
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