السر دائما في ليختنشتاين.. سان مارينو تحقق الفوز الثالث والأكبر في تاريخها

الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 00:05

كتب : عبد الرحمن فوزي

سان مارينو

في إنجاز هو الأكبر بتاريخه، حقق منتخب سان مارينو الفوز على ليختنشتاين بثلاثة أهداف دون مقابل.

الفوز كان هو الثالث في تاريخ سان مارينو وبالنتيجة الأكبر، إذ سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة.

الفوزان السابقان لسان مارينو جاءا أيضا على حساب ليختنشتاين في عامي 2004 و2024.

أخبار متعلقة:
بعد 20 عاما و140 مباراة.. منتخب سان مارينو "الأسوأ" يحقق فوزه الأول بمفارقة خيالية تصفيات يورو 2024 - رقم تاريخي لم يحدث منذ 18 عاما لـ سان مارينو بعمر 40 عاما و183 يوما.. دي مايو يخوض مباراته الدولية الأولى بقميص سان مارينو 1-52.. قطار إنجلترا يواصل دهس سان مارينو ويتأهل لـ كأس العالم 2022

انتصار سان مارينو كان هو الثاني في تاريخه بالمباريات الرسمية، إذ كان أحد انتصاراته السابقة في مباراة ودية.

وضمن منتخب سان مارينو الصعود للمستوى الثالث في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية بعد تصدره مجموعته التي تضم أيضا كل من ليختنشتاين وجبل طارق.

سان مارينو ليختنشتاين دوري الأمم الأوروبية
نرشح لكم
تقرير: مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة وعقبة أمام انضمام جيوكيريس سبورت: رغم التجديد.. الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع هالاند دوري الأمم الأوروبية - إسبانيا تسقط سويسرا في اللحظة الأخيرة.. والدنمارك آخر المتأهلين تأهلا سويا.. البرتغال تتعادل مع كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية فالفيردي: والدي عمل في توصيل الطلبات.. وتدربت مع أرسنال قبل ريال مدريد حافظ على الديك.. توتنام يكشف عن التعديل رقم 15 في شعار النادي بيلد تكشف المدة المتوقعة لغياب لاعب بايرن تقرير: ريال مدريد يزيد الشكوك حول كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
تقرير: مستقبل ليفاندوفسكي في برشلونة وعقبة أمام انضمام جيوكيريس 43 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: رغم التجديد.. الكشف عن موقف برشلونة من التعاقد مع هالاند 50 دقيقة | الدوري الإسباني
تصفيات كأس العالم - بثمانية نيوزيلندا وهاتريك وود.. اكتمال مربع أوقيانوسيا الذهبي 54 دقيقة | آسيا
سويلم ينفي حديث الأهلي عن رئيس الحكام الأجنبي.. ويكشف حقيقة تحول الرابطة إلى لجنة ساعة | الدوري المصري
بدر حامد: الزمالك مباح.. هذه حقيقة إصابة سيدي ندياي المزمنة ساعة | الدوري المصري
فرج عامر يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك لضم محمد ربيعة ساعة | الدوري المصري
أحمد مسعود: إكرامي أخرجني من حالتي عقب الخطأ أمام الأهلي.. وهذا موعد عودتي ساعة | الدوري المصري
بسام: كنت سأطرد لو أمسكت بهدف الأهلي.. و"المعاملة" سبب غيابي عن منتخب مصر ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (30)-(32) الزمالك 2 إصابة وسام أبو علي مع منتخب فلسطين 3 محامي إمام عاشور لـ في الجول: سنطعن ضد حكم حبسه بالمعارضة وسيتم إيقاف التنفيذ 4 ذا تايمز: صلاح متمسك بالحصول على نفس راتبه في ليفربول