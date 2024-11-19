السر دائما في ليختنشتاين.. سان مارينو تحقق الفوز الثالث والأكبر في تاريخها
الثلاثاء، 19 نوفمبر 2024 - 00:05
كتب : عبد الرحمن فوزي
في إنجاز هو الأكبر بتاريخه، حقق منتخب سان مارينو الفوز على ليختنشتاين بثلاثة أهداف دون مقابل.
الفوز كان هو الثالث في تاريخ سان مارينو وبالنتيجة الأكبر، إذ سجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة لأول مرة.
الفوزان السابقان لسان مارينو جاءا أيضا على حساب ليختنشتاين في عامي 2004 و2024.
انتصار سان مارينو كان هو الثاني في تاريخه بالمباريات الرسمية، إذ كان أحد انتصاراته السابقة في مباراة ودية.
وضمن منتخب سان مارينو الصعود للمستوى الثالث في النسخة المقبلة من دوري الأمم الأوروبية بعد تصدره مجموعته التي تضم أيضا كل من ليختنشتاين وجبل طارق.
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